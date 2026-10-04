Warum 936 Millionen Betroffene den Schlafapnoe-Markt neu ordnen - und NeuroThera einen frühen Arzneimittelansatz verfolgt

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Rund 936 Millionen Erwachsene zwischen 30 und 69 Jahren könnten weltweit von leichter bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe betroffen sein. Bei etwa 425 Millionen Menschen dürfte mindestens eine mittelschwere Erkrankung vorliegen. Diese viel zitierte Modellrechnung aus dem Fachjournal The Lancet Respiratory Medicine beschreibt keine Zahl diagnostizierter oder sofort behandelbarer Patienten. Sie zeigt jedoch, warum sich aus einem lange von Atemmasken und Geräten dominierten Feld zunehmend auch ein Pharmamarkt entwickelt.

Bei der obstruktiven Schlafapnoe verschließt sich der obere Atemweg während des Schlafs wiederholt. Die Folgen reichen von Tagesmüdigkeit und Konzentrationsproblemen bis zu einer erhöhten kardiovaskulären Belastung. Übergewicht ist ein wichtiger Risikofaktor, aber nicht die einzige Ursache. Anatomie, Muskelspannung und neurologische Steuerung können ebenfalls dazu beitragen, weshalb ein einziges Therapiekonzept kaum für sämtliche Patienten geeignet sein dürfte.

Eli Lilly öffnet den Markt für Medikamente

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083) veränderte das Wettbewerbsfeld mit Zepbound. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte Tirzepatid Ende 2024 als erstes Medikament zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe bei Erwachsenen mit Adipositas. Die Zulassung beruht auf zwei randomisierten Studien mit insgesamt 469 Teilnehmern und gilt in Verbindung mit kalorienreduzierter Ernährung und mehr körperlicher Aktivität.

Tirzepatid setzt an einem wesentlichen Treiber der Erkrankung an, indem es das Körpergewicht reduziert. Die Zulassung deckt jedoch nicht alle Schlafapnoe-Patienten ab, insbesondere nicht normalgewichtige Menschen mit anatomisch oder neurologisch bedingter Atemwegsobstruktion. Gerade diese Einschränkung hält Raum für andere Arzneimittelmechanismen und etablierte gerätebasierte Therapien offen.

ResMed verteidigt das etablierte Versorgungsmodell

ResMed Inc. (ISIN: US7611521078) steht für die bisherige Hauptsäule des Marktes. Das Unternehmen entwickelt CPAP- und APAP-Geräte, Masken sowie digitale Systeme, mit denen Ärzte die Therapie aus der Ferne überwachen können. Mehr als 36 Millionen Patienten werden nach Unternehmensangaben über die AirView-Plattform betreut. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte ResMed einen konzernweiten Umsatz von rund 5,1 Milliarden US-Dollar, wobei dieser Betrag auch Geschäfte außerhalb der reinen Schlafapnoeversorgung umfasst.

Der Einstieg von Lilly muss für ResMed nicht ausschließlich eine Bedrohung darstellen. Mehr Aufmerksamkeit für Schlafapnoe kann zusätzliche Diagnosen auslösen, während viele Patienten weiterhin eine Atemwegstherapie benötigen. In der Praxis könnten Gewichtsreduktion, Medikamente und Beatmungsgeräte je nach Krankheitsursache auch kombiniert werden. Der Markt entwickelt sich damit von einer fast ausschließlich gerätebasierten Versorgung zu einem differenzierteren Behandlungssystem.

NeuroThera verfolgt einen anderen biologischen Ansatz

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) führt obstruktive Schlafapnoe in seiner aktuellen Pipeline als Einsatzgebiet von SCI-110. Der Kandidat kombiniert Dronabinol, eine synthetische Form von THC, mit CannAmide, einer unternehmenseigenen PEA-Formulierung. Der Ansatz zielt nicht primär auf Gewichtsverlust oder eine mechanische Offenhaltung der Atemwege. Stattdessen beruht die Hypothese darauf, die neurologische Steuerung und Stabilität der oberen Atemwege während des Schlafs zu beeinflussen.

Eine offene Phase-IIa-Proof-of-Concept-Studie lieferte 2019 erste Hinweise. Zehn Patienten wurden aufgenommen, neun beendeten die Behandlung. Bei fünf der neun Teilnehmer berichtete das damalige Unternehmen eine deutliche Verbesserung des Apnoe-Hypopnoe-Index um durchschnittlich rund 54 Prozent. Ein Patient brach die Behandlung wegen Schwindels ab, während leichte Nebenwirkungen bei zwei weiteren Teilnehmern nach einer Verringerung der THC-Dosis zurückgingen. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden nach Unternehmensangaben nicht beobachtet.

Diese Zahlen wirken auffällig, stammen aber aus einer äußerst kleinen Studie ohne Placebokontrolle. Fünf Responder reichen nicht aus, um Wirksamkeit, geeignete Patientengruppen oder ein tragfähiges Nutzen-Risiko-Profil zu bestimmen. Die aktuelle NeuroThera-Präsentation beziffert den Schlafapnoe-Markt für 2025 auf rund 661 Millionen US-Dollar. Solche Schätzungen hängen jedoch stark davon ab, ob nur Medikamente oder auch Geräte, Diagnostik und digitale Leistungen eingerechnet werden.

Warum der Milliardenmarkt noch offen ist

Die 936 Millionen potenziell Betroffenen bedeuten nicht, dass jedes Unternehmen Zugang zu einem annähernd gleich großen Markt besitzt. Lilly adressiert aktuell vor allem Patienten mit Adipositas, ResMed die mechanische Stabilisierung der Atemwege und NeuroThera einen frühen neurologisch orientierten Kombinationsansatz. Der entscheidende Wettbewerb dürfte daher zwischen unterschiedlichen Patientengruppen und Behandlungspfaden stattfinden.

Für NeuroThera könnte bereits eine klar definierte Untergruppe wirtschaftlich relevant werden. Zuvor müsste das Unternehmen jedoch zeigen, dass sich das frühe SCI-110-Signal in einer größeren randomisierten und kontrollierten Studie bestätigen lässt. Die Patientenzahl liefert den großen Aufhänger. Über den tatsächlichen Wert des Programms entscheiden dagegen Studiendesign, Sicherheit und reproduzierbare klinische Daten.

Quellen

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7007763

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-obstructive-sleep-apnea

https://investor.resmed.com/sec-filings/content/0000943819-25-000035/rmd-20250630.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390019023174/f6k111319ex99-1_therapix.htm

https://clinicaltrials.gov/study/NCT03646552

https://www.delveinsight.com/insights/sleep-apnea-market-size-and-forecast

https://www.thenewswire.com/press-releases/1B2aFNwjo-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation.html

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Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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