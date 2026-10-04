23,3 Prozent Gewichtsverlust: Eli Lilly übertrifft den eigenen Blockbuster - das nächste Milliardenrennen hat bereits begonnen

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Einen milliardenschweren Blockbuster zu entwickeln, reicht in der Pharmaindustrie offenbar nicht mehr. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) hat jetzt neue Phase-II-Daten für EloraTZP präsentiert - eine Kombination aus dem experimentellen Amylin-Wirkstoff Eloralintide und Tirzepatid, dem Wirkstoff hinter Zepbound und Mounjaro. In der höchsten untersuchten Dosierung verloren Patienten nach 48 Wochen durchschnittlich 23,3 Prozent ihres Körpergewichts. Mit Tirzepatid allein waren es in derselben Studie 14,8 Prozent. Damit versucht Lilly bereits, auf dem eigenen Erfolg die nächste Medikamentengeneration aufzubauen. Und der Konzern ist nicht allein: Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) entwickelt mit CagriSema ebenfalls eine Kombination aus Inkretin- und Amylin-Wirkung, während Roche (ISIN: CH0012032XXX) und zahlreiche weitere Unternehmen in den boomenden Adipositasmarkt drängen. Für Anleger zeigt sich damit ein grundlegendes Muster: Ein erfolgreicher Blockbuster ist zunehmend nur der Anfang. Entscheidend könnte langfristig sein, ob eine Technologie immer neue Produkte und Anwendungen hervorbringt.

Lilly kombiniert den eigenen Blockbuster mit einer neuen Wirkstoffklasse

EloraTZP kombiniert gleich drei hormonelle Signalwege. Tirzepatid aktiviert GIP- und GLP-1-Rezeptoren, Eloralintide zielt zusätzlich auf den Amylin-Rezeptor. In der Phase-IIb-Studie wurden 367 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes sowie Adipositas oder Übergewicht behandelt. Bei der höchsten untersuchten Kombination aus 9 mg Eloralintide und 15 mg Tirzepatid sank das Körpergewicht nach 48 Wochen im Durchschnitt um 23,3 Prozent beziehungsweise 54,1 Pfund. Tirzepatid 15 mg allein erreichte 14,8 Prozent. Gleichzeitig sank der HbA1c-Wert in der höchsten Kombinationsgruppe um durchschnittlich 2,9 Prozentpunkte gegenüber 2,4 Prozentpunkten unter Tirzepatid allein. Lilly will deshalb noch im vierten Quartal 2026 mit Phase-III-Studien einer gemeinsam formulierten EloraTZP-Version beginnen.

Die 23,3 Prozent haben allerdings ihren Preis

Die Ergebnisse sind vielversprechend, dürfen aber nicht wie Daten eines bereits zugelassenen Medikaments behandelt werden. EloraTZP befindet sich noch in der klinischen Entwicklung. Zudem traten gastrointestinale Nebenwirkungen in den Kombinationsgruppen häufiger auf als bei den einzelnen Wirkstoffen. Je nach Dosierung brachen 10,8 bis 27,0 Prozent der Patienten in den EloraTZP-Gruppen die Behandlung aufgrund unerwünschter Ereignisse ab. Unter Tirzepatid allein waren es 2,9 Prozent. Lilly will deshalb in Phase III mit einem optimierten Dosiseskalationsschema arbeiten. Ob sich die hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig besserer Verträglichkeit bestätigen lässt, wird für den späteren kommerziellen Wert entscheidend sein.

Novo Nordisk arbeitet am gleichen Prinzip

Genau hier wird der Wettbewerb mit Novo Nordisk interessant. Auch der dänische Konzern kombiniert einen etablierten Inkretin-Wirkstoff mit Amylin. CagriSema verbindet Semaglutid, den Wirkstoff hinter Wegovy und Ozempic, mit dem Amylin-Analogon Cagrilintide. Erst vor wenigen Tagen meldete Novo neue Phase-III-Ergebnisse: In REDEFINE 9 erreichte CagriSema bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas einen Gewichtsverlust von 21 Prozent gegenüber Placebo. In einer weiteren Phase-III-Studie bei Typ-2-Diabetes erzielte eine niedrigere CagriSema-Dosis 12,4 Prozent Gewichtsverlust gegenüber 9,1 Prozent mit Tirzepatid 5 mg. Die Studien unterscheiden sich deutlich von Lillys EloraTZP-Studie und erlauben deshalb keinen direkten Wirksamkeitsvergleich. Strategisch zeigen sie aber dasselbe Prinzip: Sowohl Lilly als auch Novo versuchen, über zusätzliche Wirkmechanismen bereits die nächste Generation ihrer erfolgreichen Stoffwechselplattformen aufzubauen.

Roche erhöht den Druck zusätzlich

Und das Rennen wird breiter. Roche meldete zuletzt positive Phase-II-Daten für Enicepatide, einen experimentellen GLP-1/GIP-Dualagonisten. Bei der höchsten untersuchten Dosis verloren Patienten mit Typ-2-Diabetes sowie Übergewicht oder Adipositas nach 48 Wochen durchschnittlich 15,5 Prozent ihres Körpergewichts. Gleichzeitig erreichten 90 Prozent der Patienten in dieser Gruppe einen HbA1c-Wert von höchstens 6,5 Prozent. Roche will Anfang 2027 in Phase III gehen. Neben Roche entwickeln auch Viking Therapeutics, Pfizer, Amgen und weitere Unternehmen neue Adipositastherapien. Analysten rechnen inzwischen damit, dass der globale Markt für Gewichtsmedikamente innerhalb des kommenden Jahrzehnts rund 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz erreichen könnte. Ein Markt dieser Größenordnung zieht zwangsläufig neue Konkurrenz an.

Der eigentliche Wettbewerb beginnt nach dem ersten Blockbuster

Genau darin steckt die größere Investmentstory. Zepbound ist für Lilly kein Endprodukt einer Entwicklung, sondern eine technologische Ausgangsbasis. Tirzepatid wird mit Eloralintide kombiniert, während Lilly parallel mit Retatrutide einen weiteren experimentellen Wirkstoff entwickelt. Novo wiederum baut rund um Semaglutid, Cagrilintide und weitere Amylin-Kandidaten eine neue Generation auf. Die Unternehmen versuchen also nicht erst dann nach dem nächsten Wachstumstreiber zu suchen, wenn der bisherige Blockbuster an Bedeutung verliert. Sie entwickeln ihn, während der aktuelle Markt noch wächst. Für Biotechnologieunternehmen verändert das die entscheidende Frage: Nicht nur "Funktioniert das erste Produkt?", sondern zunehmend auch "Was kann aus der Technologie danach entstehen?"

Mesoblast hat diesen Übergang bereits begonnen

An diesem Punkt wird Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant. Medizinisch hat die Zelltherapieplattform des Unternehmens nichts mit GLP-1- oder Amylin-Therapien zu tun. Strategisch steht Mesoblast jedoch vor einer ähnlichen Aufgabe. Mit Ryoncil besitzt das Unternehmen bereits ein von der FDA zugelassenes allogenes Zellprodukt zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte Mesoblast einen Gesamtumsatz von rund 120,3 Millionen US-Dollar. Allein Ryoncil erzielte nach Unternehmensangaben rund 115 Millionen Dollar Nettoumsatz. Damit hat Mesoblast den Übergang vom klinischen Biotechunternehmen zur kommerziellen Vermarktung eines zugelassenen Zellprodukts geschafft.

Jetzt muss aus Ryoncil mehr als ein einzelner Erfolg werden

Für die langfristige Bewertung dürfte allerdings entscheidend sein, was auf diese erste Zulassung folgt. Mesoblast arbeitet daran, Ryoncil auch für erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung weiterzuentwickeln. Parallel läuft mit rexlemestrocel-L ein zweites großes Programm. Im August wurde die Behandlung von 350 Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie bei chronischen Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung abgeschlossen. Top-Line-Ergebnisse werden Mitte 2027 erwartet. Ein positives Ergebnis könnte Mesoblast einen zweiten großen klinischen Wachstumstreiber eröffnen. Ein negatives Ergebnis wäre entsprechend ein erhebliches Risiko. Die bestehende Ryoncil-Zulassung sagt über den Ausgang dieser Studie nichts aus.

Mesoblast arbeitet ebenfalls bereits an der nächsten Generation

Noch deutlicher wird der Plattformgedanke bei einer Technologie, die wesentlich früher entwickelt wird. Im April übernahm Mesoblast eine CAR-basierte Plattform, mit der mesenchymale Stromazellen gezielter zu bestimmten krankheitsrelevanten Geweben gelenkt werden sollen. Das Unternehmen nennt unter anderem Lupus sowie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn als mögliche erste Zielgebiete. Die Programme befinden sich noch in einem frühen präklinischen beziehungsweise IND-vorbereitenden Stadium und dürfen keinesfalls mit zugelassenen CAR-T-Therapien gleichgesetzt werden. Strategisch ist der Ansatz dennoch bemerkenswert: Während Ryoncil bereits verkauft wird und rexlemestrocel-L Phase III erreicht hat, arbeitet Mesoblast gleichzeitig an einer möglichen nächsten Generation seiner Zelltechnologie.

Warum das Milliardenrennen gerade erst beginnt

Die aktuellen Lilly-Daten zeigen exemplarisch, wie schnell sich erfolgreiche Plattformen weiterentwickeln. Tirzepatid hat Lilly bereits einen der wichtigsten Pharmablockbuster der vergangenen Jahre beschert. Trotzdem kombiniert der Konzern den Wirkstoff schon mit einer neuen Wirkstoffklasse und nimmt EloraTZP unmittelbar in Phase III. Novo verfolgt mit CagriSema eine ähnliche Strategie, Roche drängt mit einem eigenen Kandidaten in den Markt und weitere Unternehmen investieren Milliarden in neue Ansätze. Je größer ein Markt wird, desto weniger können sich Unternehmen auf einem einzelnen Erfolg ausruhen. Die nächste Generation entsteht oft schon, während die aktuelle noch Milliardenumsätze aufbaut.

Fazit

23,3 Prozent durchschnittlicher Gewichtsverlust in der höchsten EloraTZP-Gruppe gegenüber 14,8 Prozent mit Tirzepatid allein sind ein starkes Phase-II-Signal. Sie sind aber noch kein Beweis für einen zukünftigen Blockbuster. Die höhere Abbruchrate in den Kombinationsgruppen und die noch ausstehenden Phase-III-Studien zeigen, wie viel Entwicklungsarbeit vor Lilly liegt. Für Anleger ist deshalb vielleicht eine andere Erkenntnis noch wichtiger: Eli Lilly entwickelt bereits die nächste Generation auf Basis eines Wirkstoffs, der heute selbst ein milliardenschwerer Erfolg ist. Novo Nordisk arbeitet parallel an Amylin-Kombinationen und Roche erhöht den Konkurrenzdruck zusätzlich. Genau dieses Prinzip ist auch für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) relevant. Ryoncil hat den regulatorischen und kommerziellen Durchbruch geschafft. Nun müssen rexlemestrocel-L, mögliche zusätzliche Ryoncil-Indikationen und langfristig die neue CAR-MSC-Plattform zeigen, ob aus diesem ersten Erfolg tatsächlich mehrere Generationen und Wachstumstreiber entstehen können.

Quellen:

Eli Lilly - Lilly's EloraTZP (combination of eloralintide and tirzepatide) delivered greater weight loss and A1C reduction vs. tirzepatide 15 mg in adults with obesity and type 2 diabetes, 30. September 2026

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-eloratzp-combination-eloralintide-and-tirzepatide

Reuters - Experimental Lilly combination drug tops Zepbound in weight-loss trial, 30. September 2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/experimental-lilly-combination-drug-tops-zepbound-weight-loss-trial-2026-09-30/

Novo Nordisk - Novo's CagriSema delivers superior weight loss versus tirzepatide in REIMAGINE 5 trial, 21. September 2026

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916774

Novo Nordisk - Novo's investigational obesity and diabetes drug CagriSema reduces 'food noise' and shows benefits in organ and bone health - EASD 2026, 30. September 2026

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=917138

Roche - Roche announces positive Phase II results for dual GLP-1/GIP receptor agonist enicepatide in people living with type 2 diabetes and overweight or obesity, 22. September 2026

https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2026-09-22

Reuters - Weight-loss drug developers line up to tap lucrative market as competition heats up, 30. September 2026

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drugmakers-bulk-up-with-bets-weight-loss-treatments-2026-09-30/

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - Annual Financial Results Presentation, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/annual-financial-results-presentation-9

Mesoblast - Major Milestone Treatment Completed in P3 Trial for CLBP, 17. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

Mesoblast - Mesoblast R&D Day Features Commercial & Blockbuster Programs, 8. April 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/mesoblast-rd-day-features-commercial-blockbuster-programs

Mesoblast - R&D Day Presentation / CAR-MSC Platform, 8. April 2026

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