30% Wasserstoff im Bohrgas, Gas an der Oberfläche: Warum Nova Scotia für Makenita Resources interessant wird

Anzeige / Werbung

Wasserstoff wird heute überwiegend hergestellt. Doch was wäre, wenn sich ein Teil des industriellen Bedarfs künftig direkt aus dem Untergrund decken ließe? In Nova Scotia erhält diese Frage neue geologische Grundlagen: Ein Explorer meldet hohe Wasserstoffkonzentrationen, beobachtet Gas an der Oberfläche und erweitert seine Untersuchungen auf größere Gebiete.

Das ist noch kein Beweis für wirtschaftliche Produktion. Es zeigt aber, warum natürlicher Wasserstoff zunehmend als eigenständiges Explorationsthema betrachtet wird. Die Suche richtet sich auf eine mögliche Energiequelle, deren industrielle Herstellung entfallen könnte. Ob daraus tatsächlich ein Kostenvorteil entsteht, müssen Fördertests und technische Bewertungen erst zeigen.

Für Anleger verschiebt sich damit der Fokus: von der Frage, ob Wasserstoff vorhanden ist, hin zur Frage, wo er sich sammelt und welche Mengen dauerhaft gewonnen werden könnten.

30% Wasserstoff - und mehr als eine einzelne Messung

Québec Innovative Materials Corp. (ISIN: CA7480331072), kurz QIMC, meldete am 1. September am Bennett-Hill-Projekt einen vorläufigen Wasserstoffwert von 30% im Bohrgas bei 413 Metern Tiefe.

Bemerkenswert ist die Verteilung der Ergebnisse. Von zwölf untersuchten Tiefen zwischen 380 und 413 Metern lieferten elf mindestens eine zweistellige Wasserstoffmessung. An neun Tiefen lagen Spitzenwerte über 20%. Das liefert mehrere Hinweise innerhalb eines Abschnitts, statt nur einen isolierten Höchstwert.

Unmittelbar darunter beobachtete die Bohrmannschaft nach Unternehmensangaben unter Druck austretendes Gas, das die Oberfläche erreichte und Wasserstoffalarme auslöste. Bei einem späteren Versuch, die Arbeiten wieder aufzunehmen, wurde erneut Gas an der Oberfläche festgestellt.

Diese Beobachtungen sind geologisch interessant. Sie sind jedoch keine gemessenen nachhaltigen Förderraten und ersetzen weder einen Drucktest noch eine Ressourcenberechnung. Genau diese Unterscheidung entscheidet darüber, ob aus Exploration später ein Energieprojekt werden kann.

Jetzt wird der Untergrund systematisch vermessen

QIMC erweitert deshalb die Datenbasis. Das ursprünglich angekündigte Seismikprogramm umfasste ungefähr 78 Linienkilometer in Québec und Nova Scotia. Nach zusätzlichen Heliumbefunden wurde der Nova-Scotia-Anteil von 42 auf rund 50 Linienkilometer vergrößert. Zusammen mit dem Québec-Programm ergeben sich damit etwa 86 Linienkilometer.

Seismische Untersuchungen sollen zeigen, wie Störungen, Gesteinskontakte und mögliche Speicherstrukturen im Untergrund verlaufen. Sie helfen dabei, Bohrungen gezielter zu platzieren und verschiedene geologische Hinweise miteinander zu verbinden.

Eine weitere Unternehmensmeldung vom 28. September beschreibt eine integrierte Auswertung von Heliumproben, Schwerefeldmessungen und magnetischen Daten bei New Salem-Apple River. QIMC interpretiert die Ergebnisse als Hinweise auf zusammenhängende Strukturen, entlang derer Gase aus tieferen Bereichen wandern könnten.

Das macht aus Oberflächenbeobachtungen noch keine Lagerstätte. Es verbessert aber die Grundlage für überprüfbare Bohrziele. Der mögliche wirtschaftliche Fortschritt liegt darin, die Suche systematischer und damit zielgerichteter zu gestalten.

Makenita sichert sich eine Position im Explorationsgebiet

In diesem Umfeld hat Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) eine Option zum Erwerb des 45.967 Acres großen Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project vereinbart. Das entspricht ungefähr 186 Quadratkilometern.

Die insgesamt 1.149 Claim Units grenzen nach Angaben Makenitas direkt an Flächen von QIMC und Koloma. Die Position verschafft dem Unternehmen Zugang zu einer Region, in der bereits neue Bohrdaten und geophysikalische Untersuchungen entstehen.

Makenita verfolgt dabei eine ähnliche Strategie wie in Saskatchewan. Dort umfasst sein Serpentinization Iron-Magnetite Project laut der Septembermeldung 102.110 zusammenhängende Acres und grenzt an Flächen von MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001).

Die Nachbarschaft aktiver Explorer kann Aufmerksamkeit auf eine Region lenken. Eigene Ergebnisse muss Makenita allerdings selbst liefern; bislang ist auf dem neuen Nova-Scotia-Projekt kein eigener Wasserstofffund gemeldet.

Enge Aktienstruktur, konkrete Verpflichtungen

Makenita hebt seine enge Aktienstruktur und die vergleichsweise geringe Zahl ausstehender Aktien hervor. In seinen Mitteilungen vom Sommer nannte das Unternehmen etwas mehr als 35 Millionen Aktien. Diese historische Angabe sollte wegen der vorgesehenen zusätzlichen Aktienausgaben nicht ungeprüft als heutiger Bestand verwendet werden.

Die Nova-Scotia-Option sieht insgesamt vier Millionen Aktien sowie drei Millionen Warrants vor, verteilt auf mehrere Termine. Zusätzlich muss Makenita innerhalb des ersten Jahres mindestens 150.000 kanadische Dollar für Arbeiten aufwenden. Damit verbindet sich die Landposition mit konkreten Verpflichtungen und möglicher weiterer Verwässerung.

Fazit

Nova Scotia liefert inzwischen mehr als eine allgemeine Wasserstoffgeschichte. Wiederholte hohe Bohrgaswerte, beobachteter Gasaustritt und eine größere Seismikkampagne schaffen neue Ansatzpunkte für die Exploration. Entscheidend bleibt, ob sich daraus nachweisbare Speicherstrukturen und dauerhaft nutzbare Fördermengen ableiten lassen.

Makenita hat sich über eine Optionsvereinbarung eine umfangreiche Position neben aktiven Explorern gesichert. Seine enge Aktienstruktur gehört zur Unternehmensgeschichte, während die geplanten Aktienausgaben und Arbeitsverpflichtungen bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einem frühen Stadium und muss das Potenzial seiner eigenen Flächen erst belegen.

Anleger sollten deshalb auf die Umsetzung der Option, konkrete Explorationspläne und eigene technische Ergebnisse achten. Fortschritte der Nachbarn können das regionale Verständnis verbessern, begründen aber keinen automatischen Projektwert für Makenita. Die nächste Stufe dieser Wasserstoffgeschichte beginnt dort, wo interessante Messwerte zu belastbaren Daten über eine tatsächlich förderbare Energiequelle werden.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X26000141

https://jpt.spe.org/twa/natural-hydrogen-the-next-frontier-in-clean-energy-exploration

https://nhventures.dk/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/LIN/pressreleases/4830076/hydrogen-has-long-been-manufactured-eastern-canada-is-showing-signs-it-may-also-be-found-underground/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 30% Wasserstoff im Bohrgas, Gas an der Oberfläche: Warum Nova Scotia für Makenita Resources interessant wird appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA7480331072,CA5609251098