Auf der Jahrestagung der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie in Wien standen zuletzt neue Ansätze für die großflächige Behandlung von Hautschäden im Fokus. Der Kampf gegen Hautkrebs verlagert sich zunehmend: Es geht nicht mehr nur darum, entwickelte Tumore zu bekämpfen, sondern die Krankheit zu stoppen, bevor sie ausbricht. Wer die kranken Zellen frühzeitig zerstört, erspart Patienten schwere Eingriffe und entlastet das Gesundheitssystem. Wir stellen aktuelle Entwicklungen und Chancen für Anleger vor.
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