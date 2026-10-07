Eine Umfrage von Rimini Street und DBTA/Unisphere Research ergab, dass 66 bereits Support von Drittanbietern nutzen oder dies in Erwägung ziehen.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse der Umfrage 2026 IT Virtualization Survey What's Next for VMware Users bekannt. Dies ist eine neue globale Umfrage unter fast 300 Unternehmen, die VMware nutzen, durchgeführt von Unisphere Research im Namen von Rimini Street.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006132567/de/

New Global Survey Finds Majority of VMware Users Are Choosing Alternative Paths for Cost Control, Roadmap Flexibility and Better Support

Kosten sind der Hauptgrund für das Ausweichen auf alternative VMware-Lösungen.

Wichtigste Ergebnisse: 90 der Befragten gaben an, dass sie aufgrund höherer Lizenzkosten Alternativen zu VMware in Betracht ziehen, während 54 das Auslaufen des Supports für unbefristete Lizenzen als weiteren Grund nannten, andere Optionen zu prüfen.

Die Untersuchung zeigt, dass die Kosten nach wie vor der wichtigste Faktor bei Entscheidungen über die Virtualisierungsstrategie sind: Fast drei Viertel der Befragten (73 %) nannten Kosteneinsparungen als oberste Priorität. Gleichzeitig berichteten die Unternehmen von erheblichen Hindernissen, darunter die Komplexität des Betriebs (40 %), Herausforderungen bei der Verwaltung von Lösungen verschiedener Anbieter (38 %), die Absicherung der vergrößerten Angriffsfläche (37 %) und Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter (37 %).

Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Unternehmen zwar aktiv Transformationen vorantreiben, gleichzeitig aber auch nach Wegen suchen, Risiken zu minimieren und unnötige Störungen zu vermeiden.

IT-Verantwortliche entscheiden sich für mehrere und hybride Hypervisor-Modelle, um mehr Kontrolle und Flexibilität zu gewinnen

Wichtigste Erkenntnisse: 60 ziehen eine Strategie mit mehreren Hypervisoren in Betracht, was das wachsende Interesse an flexibleren, gemischten Umgebungen widerspiegelt, die sowohl betriebliche als auch finanzielle Ziele unterstützen. Darüber hinaus bevorzugen 47 eine hybride IT-Virtualisierungsumgebung, die aus Hypervisoren und Containern besteht, um bei der Zuordnung von Workloads "das Beste aus beiden Welten" zu nutzen.

Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass viele Unternehmen eine Reihe von Optionen jenseits von VMware Cloud Foundation (VCF) in Betracht ziehen. Fast die Hälfte der Befragten (48 %) gab an, derzeit nicht zu planen, ihre Ressourcen auf VCF zu verlagern. Dies zeigt, dass viele Unternehmen einen eher bedachten Ansatz verfolgen und Strategien priorisieren, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen, bestehenden Investitionen und Betriebsmodelle abgestimmt sind.

Der Trend zeigt eine zunehmende Diversifizierung der Virtualisierungsstrategien in Unternehmen, verbunden mit einem langfristigen Übergang hin zu maßgeschneiderten, plattformübergreifenden IT-Virtualisierungsumgebungen. Im Zuge der Neubewertung ihrer Modernisierungsstrategien setzen Unternehmen zunehmend auf Ansätze, die lokale Infrastruktur, Private Cloud, Public Cloud und alternative Hypervisoren kombinieren, um Flexibilität bei den Workloads, betriebliche Effizienz und eine bessere Kostenkontrolle zu gewährleisten.

Die Mehrheit der VMware-Kunden zieht Support durch Drittanbieter in Betracht, um ihre VMware-Investitionen zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern

Wichtigste Ergebnisse: 66 der Befragten nutzen derzeit Support durch Drittanbieter oder ziehen dies in Betracht. Als Hauptgründe wurden Sicherheit (60 %), Unterstützung bei der Installation und Implementierung (57 %) sowie Bedenken hinsichtlich Service und Support (54 %) genannt.

Führungskräfte im Bereich IT-Sicherheit berichten, dass sie von der "Schwachstellen-Tretmühle" überfordert sind. In virtualisierten IT-Umgebungen kann eine einzige kompromittierte virtuelle Maschine Hunderte von Gastmaschinen gefährden, was das Risiko von Dienstausfällen und potenziellen Datenlecks erhöht. Dies macht den Hypervisor zu einem besonders attraktiven Ziel für Ransomware und fortgeschrittene, hartnäckige Bedrohungen.

Da VMware-Kunden ihre Virtualisierungsstrategien neu bewerten, prüfen viele derzeit VMware-Support durch Drittanbieter um die Serviceabdeckung zu stärken, die Betriebskontinuität zu gewährleisten und den Nutzen bestehender Investitionen zu steigern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen mehr Kontrolle wünschen, wenn es darum geht, wie sie ihre Umgebungen sichern, unterstützen und weiterentwickeln.

Darüber hinaus gaben 77 der für die IT-Virtualisierungssicherheit Verantwortlichen an, dass sie den Nutzen einer Sicherheitslösung erkennen würden, die Echtzeit-Transparenz bei Bedrohungen und proaktiven Schutz vor Schwachstellen bietet, anstatt sich ausschließlich auf das Patch-Programm von Broadcom zu verlassen. Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse auf eine wachsende Nachfrage nach widerstandsfähigeren Virtualisierungsstrategien hin, bei denen Sicherheit von Grund auf berücksichtigt wird.

"Für aktuelle VMware-Anwender geht es bei diesem Wandel nicht einfach nur darum, einen Anbieter durch einen anderen zu ersetzen. Es spiegelt vielmehr die umfassenderen Bemühungen von Unternehmen wider, die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter zu verringern, die Kontinuität geschäftskritischer Systeme zu gewährleisten und die Modernisierung in einem Tempo voranzutreiben, das ihren eigenen Geschäftsanforderungen entspricht", so Joe McKendrick, leitender Analyst bei Unisphere Research. "Für viele Unternehmen bedeutet dies, einen Ausgleich zwischen der Unterstützung bestehender Umgebungen und neuen Investitionen zu finden, die darauf abzielen, die Ausfallsicherheit, Sicherheit und Skalierbarkeit im Laufe der Zeit zu verbessern."

"Unternehmen wünschen sich mehr Auswahl, Flexibilität und Kontrolle, wenn es um ihre Virtualisierungsstrategien geht", sagte Keith Costello, EVP und Chief Operating Officer, Rimini Street. "Unser Leistungsangebot für VMware hilft Kunden dabei, Kosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen, die Support-Ergebnisse zu verbessern und den Nutzen ihrer bestehenden VMware-Investitionen zu steigern ohne dass sie sich an störende Zeitpläne oder einheitliche Anbieter-Roadmaps halten müssen. Diese Umfrageergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit praktischer, anbieterunabhängiger Strategien, die die geschäftlichen Prioritäten wieder nach den Vorstellungen der Kunden ausrichten."

Hier finden Sie den gesamten Bericht 2026 IT Virtualization Survey What's Next for VMware Users, bereit für den Download.

Methodologie der Umfrage

Die Umfrage wurde durchgeführt von Unisphere Research in Zusammenarbeit mit Rimini Street. Unisphere Research ist die Sparte für Marktforschung von Unisphere Media, einer Einheit von Information Today, Inc., Herausgeber des Magazins Database Trends and Applications und des Newsletters "5 Minute Briefing". Im Zeitraum von Dezember 2025 bis Februar 2026 wurden 269 Führungskräfte, Manager und Fachkräfte in VMware-Anwenderunternehmen befragt, um die aktuelle Nutzung, zukünftige Pläne und die Einschätzung von VMware mit Broadcom sowie das Interesse an alternativen Lösungen zu ermitteln. Alle Befragten waren zum Zeitpunkt der Umfrage aktuelle Nutzer von VMware-Lösungen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

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