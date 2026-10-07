PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace nutzt hochintegrierten Produktionsstandort in Rumänien für die nächste Wachstumsphase -2

DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace nutzt hochintegrierten Produktionsstandort in Rumänien für die nächste Wachstumsphase

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace nutzt hochintegrierten Produktionsstandort in Rumänien für die nächste Wachstumsphase

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Reinach (pta000/07.10.2026/07:30 UTC+2)

Standortbesuch für Investoren und Analysten zeigt einen einzigartigen One-Stop-Shop in Europa, bei dem strategische Investitionen zu Neugeschäft und steigenden Produktionsvolumina führen.

Die Montana Aerospace AG, ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die zivile Luftfahrt sowie die Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie, setzt ihre Aktivitäten in Rumänien als strategischen Eckpfeiler ihres industriellen Produktions-netzwerks ein. Dies unterstützt profitables Wachstum, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Kundenpartnerschaften. Das hochintegrierte Produktionsnetzwerk der Tochtergesellschaft Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) in Rumänien ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Wachstumsstrategie des Konzerns geworden. Strategische Investitionen führen zu einer wachsenden Zahl neuer Aufträge, zusätzlichen industrialisierten Programmen und höheren Produktionsvolumina.

Am 6. Oktober 2026 gab Montana Aerospace Investoren und Analysten einen unmittelbaren Einblick in diese Entwicklung. Bei einem Besuch der Standorte Dumbravi?a und Baia Mare in Rumänien konnten die Teilnehmer den gesamten Produktionsprozess einer Luftfahrt-komponente innerhalb eines einzigen Produktionsnetzwerks verfolgen - von der Herstellung der Legierung bis zur einbaufertigen Baugruppe.

Ein einzigartiger One-Stop-Shop in Europa Mit einer gesamten Produktionsfläche von rund 160.000 m(2) deckt UAC Europe sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette für Strukturkomponenten in der Luftfahrt ab. Dazu zählen Schmelzen und Gießen, Extrusion, CNC-Bearbeitung und Metallumformung, Ober-flächenbehandlung sowie Montage. Diese außergewöhnlich hohe Fertigungstiefe ermöglicht kurze, resiliente Lieferketten und ein hohes Maß an Kontrolle über Qualität, Kosten und Durchlaufzeiten. Kunden erhalten komplexe Komponenten und Baugruppen aus einer Hand. In Kombination mit einer wettbewerbsfähigen Kostenbasis macht dies den rumänischen Produktionsstandort zu einem hochintegrierten und einzigartigen One-Stop-Shop in Europa - und zu einem strategischen Asset für Montana Aerospace und ihre Kunden.

Strategische Investitionen als Grundlage für weiteres Wachstum Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hat Montana Aerospace umfangreich in modernste Produktionsanlagen und Technologien in Rumänien investiert. Drei zentrale Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 90 Mio. werden derzeit vollständig hochgefahren. Die letzten Qualifizierungen und Kundenfreigaben befinden sich in der Abschlussphase: eine neue Gießerei, eine dritte Schwerstrangpresse sowie eine Titan-Strangpresse.

Die eigene Gießerei ermöglicht die Herstellung kundenspezifischer Legierungen sowie das Recycling von Produktionsabfällen und gibt dem Unternehmen damit die Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess. Dies reduziert die Abhängigkeit von Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten und verbindet höhere Flexibilität und Versorgungssicherheit mit klaren ESG-Vorteilen. Die dritte Schwerstrangpresse erhöht die Kapazitäten für große und hochkomplexe Strangpressprofile für Rumpf- und Flügelstrukturen deutlich. Gleichzeitig vertieft die Titan-Strangpresse die vertikale Integration des Unternehmens bei einem Werkstoff, der in modernen Flugzeugprogrammen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Investitionen getätigt, um Risiken bei der Energieversorgung zu reduzieren. Drei Solaranlagen an den rumänischen Standorten Dumbravi?a, Baia Mare und Satu Mare erzeugen jährlich mehr als 21.000 MWh Strom und sollen künftig einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs von UAC Europe decken. Dadurch werden jährlich fast 17.000 Tonnen CO2 eingespart. Gleichzeitig erhöhen die Anlagen die Versorgungssicherheit, Kostenstabilität und Nachhaltigkeit.

Wachstumskurs bestätigt Mit Blick auf die weitere Entwicklung bleibt Montana Aerospace von ihrem Wachstumskurs überzeugt und bestätigt ihre Guidance für 2026 und 2027. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,0 Mrd., ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 185 Mio. sowie eine Cash Conversion von rund 50 %. Für 2027 erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,1 Mrd., ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 210 Mio. und eine Cash Conversion von über 50 %. Das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass die Guidance für 2027 das Potenzial aus zusätzlichen Chancen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt noch nicht vollständig widerspiegelt. Montana Aerospace beabsichtigt daher, den Ausblick für 2027 zu aktualisieren, sobald sich die Visibilität weiter verbessert.

Nach mehreren Jahren umfangreicher strategischer Investitionen rechnet Montana Aerospace für 2026 und 2027 mit jährlichen Investitionen von rund EUR 30-40 Mio. Diese dienen in erster Linie dem Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen zivile Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt. Die Investitionen sind darauf ausgerichtet, attraktive Wachstumschancen zu nutzen, die steigende Kundennachfrage zu bedienen und die Wettbewerbsposition des Konzerns weiter zu stärken. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen, dass ein zunehmender Anteil des operativen Cashflows in Free Cashflow übergeht. Dies spiegelt die zunehmende Reife des industriellen Produktionsnetzwerks sowie einen verbesserten operativen Hebel wider.

Investitionen machen sich bezahlt Paul Andreucci, Chief Commercial Officer von Montana Aerospace: "In den vergangenen Jahren haben wir konsequent in Kapazitäten, Technologien und vertikale Integration in Rumänien investiert. Mit der Gießerei, der dritten Schwerstrangpresse und der Titanextrusion, die nun schrittweise in die volle Produktion übergehen, können wir unseren Kunden die komplette Wertschöpfungskette anbieten - von der Legierung bis zur fertigen Baugruppe. Das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem Markt, in dem Versorgungssicherheit und Lieferperformance wichtiger sind denn je."

Dieses Konzept hat sich am Markt bewährt. UAC Europe konnte zuletzt zahlreiche neue Kundenaufträge gewinnen und neue Programme erfolgreich industrialisieren. Gleichzeitig steigen die Produktionsvolumina weiter. Neben der zivilen Luftfahrt wachsen auch die Aktivitäten im Raumfahrtsegment, wobei die Produktionsvolumina künftig weiter zunehmen sollen.

Brian Weed, CEO von UAC Europe: "Unsere Kunden schätzen es, einen einzigen Partner für die gesamte Prozesskette zu haben. Die Investitionen in Rumänien stärken diesen Vorteil. Sie helfen uns dabei, neue Programme zu gewinnen und unsere Produktion auszubauen, um das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen."

Rumänien als Beleg für die Konzernstrategie Während des Standortbesuchs konnten Investoren und Analysten das hochintegrierte Produktionsnetzwerk aus erster Hand erleben und die gesamte Wertschöpfungskette vom Schmelzen und Gießen über Extrusion, mechanische Bearbeitung, Metallumformung und Oberflächenbehandlung bis hin zur Endmontage nachvollziehen. Gemeinsam mit dem operativen und kommerziellen Management von UAC Europe erhielten die Teilnehmer einen Einblick darin, wie die Investitionen der vergangenen Jahre die vertikale Integration gestärkt, die Fähigkeiten des Unternehmens erweitert und die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen haben. Für Montana Aerospace steht Rumänien beispielhaft für die Konzernstrategie aus vertikaler Integration, kosteneffizienter Produktion und profitablem Wachstum.

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Pressefoto Site Visit - Dumbravi?a, Romania | Montagehalle (c) Alexia Hecico for Montana Aerospace AG

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die auf die Entwicklung und Produktion von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist. Sämtliche Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien arbeiten rund 6.600 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an innovativen Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen - auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen. Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Entwicklung eigener Legierungen in den unternehmenseigenen Gießereien über Extrusion, CNC-Bearbeitung und Oberflächenbehandlung bis hin zur Vormontage. Damit erhalten Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand, profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten, einer geringeren Komplexität in der Beschaffung und höherer Flexibilität.

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Über Universal Alloy Corporation (UAC) Universal Alloy Corporation, eine Division der Montana Aerospace AG, ist ein weltweit führender Hersteller und hochintegrierter Produzent von Strukturkomponenten und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, hohe Servicequalität und ein globales Produktionsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer bei hochkomplexen extrudierten und CNC-bearbeiteten Strukturkomponenten etabliert, darunter Bauteile für Flugzeugrümpfe und Tragflächen. Mit modernen Produktionsstandorten auf drei Kontinenten - Nordamerika, Europa und Asien - beschäftigt UAC rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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