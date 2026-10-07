Frankfurt am Main (ots) -Nestlé und die National Basketball Association (NBA) haben eine mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft vereinbart. In Deutschland wird die Marke NESQUIK Offizieller Partner der NBA. International umfasst die Marketingpartnerschaft neben NESQUIK in ausgewählten Ländern zudem die Nestlé-Marken MILO und NESCAU.Die Vereinbarung umfasst 21 Länder auf vier Kontinenten und soll Fans weltweit erreichen. Als bislang größte internationale Markenkooperation von Nestlé ist die Partnerschaft Teil der Strategie des Unternehmens, sich auf weniger, dafür größere globale Marketingplattformen zu konzentrieren, die sich international konsistent und zugleich lokal relevant umsetzen lassen. Die Partnerschaft startet am 1. Januar 2027.Astrid Kloos, Geschäftsführerin Confectionery bei Nestlé in Deutschland: "Basketball steht für Teamgeist, Gemeinschaft und Spaß. Gleichzeitig gewinnt die Sportart immer mehr Fans in Deutschland. Diese positive Energie passt perfekt zu NESQUIK - einer Marke, die seit Jahrzehnten Freude und unbeschwerte Momente in den Alltag bringt. Gemeinsam mit der NBA wollen wir die Faszination Basketball in Deutschland teilen."Zur Marketingpartnerschaft zählen Aktivierungen im Handel wie On-Pack-Kommunikation mit NBA-Branding sowie Gewinnspiele, bei denen Verbraucher:innen Fanartikel und weitere Preise gewinnen können."Nestlé ist eine der bekanntesten Marken der Welt und pflegt seit langem eine enge Verbindung zu Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt", sagt Julie Morris, Senior Vice President of Commercial Development and Media bei der NBA. "Wir freuen uns darauf, die Reichweite und die lokale Marktpräsenz von Nestlé zu nutzen, um auf neue Weise mit den Fans in Kontakt zu treten und das weitere Wachstum des Basketballs weltweit zu fördern."Neben Deutschland umfasst die Partnerschaft Australien, Brasilien, Frankreich, Ghana, Indonesien, Italien, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Singapur, Spanien, Thailand, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Vietnam. Auf den Philippinen startet die Zusammenarbeit im Oktober 2027.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabella GrünbergerTelefon: (069) 6671 2389E-Mail: isabella.gruenberger@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6366673