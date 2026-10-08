Köln (ots) -
- Starke Reichweite: RTL+ Sky D erreicht im dritten Quartal 68,5 Millionen Menschen pro Monat
- Streaming wächst: VOD-Gesamtnutzungsvolumen steigt um 8,4 Prozent auf 202,75 Millionen Stunden - Platz 2 bei 14-59, 14-49 und 14-29
- Mehr Menschen im Streaming: Nettoreichweite steigt auf 12,58 Millionen
- Klare Marktführerschaft im TV: RTL Deutschland erreicht im dritten Quartal einen hervorragenden Marktanteil (14-59) von 28,1 Prozent
Im dritten Quartal 2026, dem ersten Quartal als gemeinsames Unternehmen, verzeichnet RTL+ Sky Dnach AGF-Ausweisungdeutliche Zuwächse im Streaming und baut zugleich seine Marktführerschaft unter den privaten TV-Anbietern weiter aus. Über TV, Streaming und digitale Angebote hinweg erreicht das Unternehmen im Schnitt 68,5 Millionen Menschen pro Monat und damit 86,2 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren*.
Im Streaming wächst das VOD-Nutzungsvolumen von RTL+ Sky Dim dritten Quartal auf 202,75 Millionen Stunden und legt damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent zu. In den drei Zielgruppen14-59, 14-49 und 14-29 ist RTL+ Sky Dim AGF-Ranking erneut die klare Nummer 2 nach Amazon Prime. Das VOD-Nutzungsvolumen steigt auf 168,36 Millionen Stunden bei den 14- bis 59-Jährigen (+ 5,9 % ggü. Vorjahr), auf 143,60 Millionen Stunden bei den 14- bis 49-Jährigen (+ 1,1 %) und auf 59,79 Millionen Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen (+ 6,8 %).
Auch die Reichweiten im Streaming entwickeln sich im dritten Quartal positiv: RTL+ Sky D erzielt eine kumulierte Nettoreichweite von 12,58 Millionen Menschen nach Total Streaming (+ 6,2 % ggü. Vorjahreswert RTL+ Sky D).
Die Programmmarken der RTL-Gruppe sind im privaten VOD-Ranking des 3. Quartals mit 10 Plätzen in den Top 25 stark vertreten. In den Top 10 finden sich "ntv Nachrichten" (Platz 3), "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (Platz 8) und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Platz 10) wieder**.
Die Top-Streaming-Formate auf RTL+ im dritten Quartal sind nach Census+ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 50,48 Millionen Views und "Ex On The Beach" mit 27,00 Millionen Views.
Im TV baut RTL Deutschland seine führende Marktposition unter den privaten Anbietern weiter aus: Das Senderportfolio erreicht im dritten Quartal bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 28,1 Prozent (+ 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem dritten Quartal 2025).
*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Juli-September 2026
**Auswertung der erfolgreichsten Kalenderwoche pro Marke, vollständige KWs.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; Streaming: 01.07. - 31.09.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten
Pressekontakt:
Konstantin von Stechow
RTL Television GmbH
Ein Unternehmen von RTL Deutschland
Telefon: +49 221-45 67 42 39
Konstantin.vonStechow@rtl.de
Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6367245
- Starke Reichweite: RTL+ Sky D erreicht im dritten Quartal 68,5 Millionen Menschen pro Monat
- Streaming wächst: VOD-Gesamtnutzungsvolumen steigt um 8,4 Prozent auf 202,75 Millionen Stunden - Platz 2 bei 14-59, 14-49 und 14-29
- Mehr Menschen im Streaming: Nettoreichweite steigt auf 12,58 Millionen
- Klare Marktführerschaft im TV: RTL Deutschland erreicht im dritten Quartal einen hervorragenden Marktanteil (14-59) von 28,1 Prozent
Im dritten Quartal 2026, dem ersten Quartal als gemeinsames Unternehmen, verzeichnet RTL+ Sky Dnach AGF-Ausweisungdeutliche Zuwächse im Streaming und baut zugleich seine Marktführerschaft unter den privaten TV-Anbietern weiter aus. Über TV, Streaming und digitale Angebote hinweg erreicht das Unternehmen im Schnitt 68,5 Millionen Menschen pro Monat und damit 86,2 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren*.
Im Streaming wächst das VOD-Nutzungsvolumen von RTL+ Sky Dim dritten Quartal auf 202,75 Millionen Stunden und legt damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent zu. In den drei Zielgruppen14-59, 14-49 und 14-29 ist RTL+ Sky Dim AGF-Ranking erneut die klare Nummer 2 nach Amazon Prime. Das VOD-Nutzungsvolumen steigt auf 168,36 Millionen Stunden bei den 14- bis 59-Jährigen (+ 5,9 % ggü. Vorjahr), auf 143,60 Millionen Stunden bei den 14- bis 49-Jährigen (+ 1,1 %) und auf 59,79 Millionen Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen (+ 6,8 %).
Auch die Reichweiten im Streaming entwickeln sich im dritten Quartal positiv: RTL+ Sky D erzielt eine kumulierte Nettoreichweite von 12,58 Millionen Menschen nach Total Streaming (+ 6,2 % ggü. Vorjahreswert RTL+ Sky D).
Die Programmmarken der RTL-Gruppe sind im privaten VOD-Ranking des 3. Quartals mit 10 Plätzen in den Top 25 stark vertreten. In den Top 10 finden sich "ntv Nachrichten" (Platz 3), "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (Platz 8) und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Platz 10) wieder**.
Die Top-Streaming-Formate auf RTL+ im dritten Quartal sind nach Census+ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 50,48 Millionen Views und "Ex On The Beach" mit 27,00 Millionen Views.
Im TV baut RTL Deutschland seine führende Marktposition unter den privaten Anbietern weiter aus: Das Senderportfolio erreicht im dritten Quartal bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 28,1 Prozent (+ 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem dritten Quartal 2025).
*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Juli-September 2026
**Auswertung der erfolgreichsten Kalenderwoche pro Marke, vollständige KWs.
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; Streaming: 01.07. - 31.09.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten
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Konstantin von Stechow
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Telefon: +49 221-45 67 42 39
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