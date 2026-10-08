Köln (ots) -- Starke Reichweite: RTL+ Sky D erreicht im dritten Quartal 68,5 Millionen Menschen pro Monat- Streaming wächst: VOD-Gesamtnutzungsvolumen steigt um 8,4 Prozent auf 202,75 Millionen Stunden - Platz 2 bei 14-59, 14-49 und 14-29- Mehr Menschen im Streaming: Nettoreichweite steigt auf 12,58 Millionen- Klare Marktführerschaft im TV: RTL Deutschland erreicht im dritten Quartal einen hervorragenden Marktanteil (14-59) von 28,1 ProzentIm dritten Quartal 2026, dem ersten Quartal als gemeinsames Unternehmen, verzeichnet RTL+ Sky Dnach AGF-Ausweisungdeutliche Zuwächse im Streaming und baut zugleich seine Marktführerschaft unter den privaten TV-Anbietern weiter aus. Über TV, Streaming und digitale Angebote hinweg erreicht das Unternehmen im Schnitt 68,5 Millionen Menschen pro Monat und damit 86,2 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren*.Im Streaming wächst das VOD-Nutzungsvolumen von RTL+ Sky Dim dritten Quartal auf 202,75 Millionen Stunden und legt damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent zu. In den drei Zielgruppen14-59, 14-49 und 14-29 ist RTL+ Sky Dim AGF-Ranking erneut die klare Nummer 2 nach Amazon Prime. Das VOD-Nutzungsvolumen steigt auf 168,36 Millionen Stunden bei den 14- bis 59-Jährigen (+ 5,9 % ggü. Vorjahr), auf 143,60 Millionen Stunden bei den 14- bis 49-Jährigen (+ 1,1 %) und auf 59,79 Millionen Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen (+ 6,8 %).Auch die Reichweiten im Streaming entwickeln sich im dritten Quartal positiv: RTL+ Sky D erzielt eine kumulierte Nettoreichweite von 12,58 Millionen Menschen nach Total Streaming (+ 6,2 % ggü. Vorjahreswert RTL+ Sky D).Die Programmmarken der RTL-Gruppe sind im privaten VOD-Ranking des 3. Quartals mit 10 Plätzen in den Top 25 stark vertreten. In den Top 10 finden sich "ntv Nachrichten" (Platz 3), "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (Platz 8) und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Platz 10) wieder**.Die Top-Streaming-Formate auf RTL+ im dritten Quartal sind nach Census+ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 50,48 Millionen Views und "Ex On The Beach" mit 27,00 Millionen Views.Im TV baut RTL Deutschland seine führende Marktposition unter den privaten Anbietern weiter aus: Das Senderportfolio erreicht im dritten Quartal bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 28,1 Prozent (+ 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem dritten Quartal 2025).*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Juli-September 2026**Auswertung der erfolgreichsten Kalenderwoche pro Marke, vollständige KWs.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; Streaming: 01.07. - 31.09.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige DatenPressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6367245