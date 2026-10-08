Cruz Battery Metals Corp. kündigt eine umfassende Neuausrichtung ihrer Unternehmensstruktur an. Zum 14. Oktober 2026 wird eine Aktienkonsolidierung im Verhältnis 10 zu 1 wirksam, wodurch je zehn bisherige Aktien zu einer neuen Aktie zusammengeführt werden. Gleichzeitig erfolgt die Umbenennung des Unternehmens in Cruz Mining Corp., während das Börsenkürzel "CRUZ" unverändert bestehen bleibt.
Im Zuge der Transaktion erhalten die nach der Zusammenlegung ausgegebenen Aktien eine neue Wertpapierkennung. Die neue CUSIP lautet 22889M101, die neue ISIN CA22889M1XXX.
Durch die Konsolidierung reduziert sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von rund 193,6 Millionen auf etwa 19,4 Millionen Stück. Das Management verspricht sich davon eine effizientere Kapitalstruktur und eine stärkere Positionierung im Bergbausektor. Bestehende Aktionäre erhalten ihre Beteiligungen entsprechend angepasst, während auch ausstehende Warrants verhältnismäßig umgerechnet werden.
Cruz Battery Metals mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Lithium-, Kobalt-, Kupfer- und weitere kritische Rohstoffe. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Solar Lithium Project in Nevada, mehrere Lithium-Projekte im Clayton Valley, das Idaho Cobalt Belt Project sowie das Sterling South Gold/Copper Project.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Im Zuge der Transaktion erhalten die nach der Zusammenlegung ausgegebenen Aktien eine neue Wertpapierkennung. Die neue CUSIP lautet 22889M101, die neue ISIN CA22889M1XXX.
Durch die Konsolidierung reduziert sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von rund 193,6 Millionen auf etwa 19,4 Millionen Stück. Das Management verspricht sich davon eine effizientere Kapitalstruktur und eine stärkere Positionierung im Bergbausektor. Bestehende Aktionäre erhalten ihre Beteiligungen entsprechend angepasst, während auch ausstehende Warrants verhältnismäßig umgerechnet werden.
Cruz Battery Metals mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Lithium-, Kobalt-, Kupfer- und weitere kritische Rohstoffe. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Solar Lithium Project in Nevada, mehrere Lithium-Projekte im Clayton Valley, das Idaho Cobalt Belt Project sowie das Sterling South Gold/Copper Project.
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