The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.10.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2026

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ISIN Name

CA18914M2076 CLOUD3 VENTURES INC. O.N.

CA21873W1095 CORE CRITICAL METALS

CA22888A2074 CRUZ BATTERY METALS CORP.

LV0000101863 IPAS INDEXO EO 1

US88331L1089 SKINHEALTH SY. A DL-,0001

USP90301AXXX TELE.SER.T+T 19/29 REGS





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