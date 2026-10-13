Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
LV0000101863 IPAS Indexo A.S. 13.10.2026 LV0000113XXX IPAS Indexo A.S. 14.10.2026 Tausch 1:4
CA22888A2074 Cruz Battery Metals Corp. 13.10.2026 CA22889M1XXX Cruz Mining Corp. 14.10.2026 Tausch 10:1
US88331L1089 SkinHealth Systems Inc. 13.10.2026 US88331L3XXX SkinHealth Systems Inc. 14.10.2026 Tausch 20:1
CA21873W1095 Core Critical Metals Corp. 13.10.2026 CA21873W2XXX Core Critical Metals Corp. 14.10.2026 Tausch 1:1
CA18914M2076 Aeon Strategies Ltd. 13.10.2026 CA00784F1XXX Aeon Strategies Ltd. 14.10.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
LV0000101863 IPAS Indexo A.S. 13.10.2026 LV0000113XXX IPAS Indexo A.S. 14.10.2026 Tausch 1:4
CA22888A2074 Cruz Battery Metals Corp. 13.10.2026 CA22889M1XXX Cruz Mining Corp. 14.10.2026 Tausch 10:1
US88331L1089 SkinHealth Systems Inc. 13.10.2026 US88331L3XXX SkinHealth Systems Inc. 14.10.2026 Tausch 20:1
CA21873W1095 Core Critical Metals Corp. 13.10.2026 CA21873W2XXX Core Critical Metals Corp. 14.10.2026 Tausch 1:1
CA18914M2076 Aeon Strategies Ltd. 13.10.2026 CA00784F1XXX Aeon Strategies Ltd. 14.10.2026 Tausch 1:1
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