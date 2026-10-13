Das Instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument 1XI0 CA21873W1095 CORE CRITICAL METALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument 1XI0 CA21873W1095 CORE CRITICAL METALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument 81G ZAE000248506 FORTRESS REAL EST. INV. B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument 81G ZAE000248506 FORTRESS REAL EST. INV. B EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument BR01 CA22888A2074 CRUZ BATTERY METALS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument BR01 CA22888A2074 CRUZ BATTERY METALS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument GTH DE000A1MMEV4 GERMAN TECH HOLDING KGAA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026The instrument GTH DE000A1MMEV4 GERMAN TECH HOLDING KGAA EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.10.2026Das Instrument K8I GRS474003001 EVROPI HOLDINGS EO -,26 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument K8I GRS474003001 EVROPI HOLDINGS EO -,26 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument G51 KYG3825B1059 GENSCRIPT BIOT. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument G51 KYG3825B1059 GENSCRIPT BIOT. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026Das Instrument S9S LV0000101863 IPAS INDEXO EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.10.2026The instrument S9S LV0000101863 IPAS INDEXO EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.10.2026 and ex capital adjustment on 14.10.2026