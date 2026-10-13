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Dienstag, 13.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A2JSNV | ISIN: ZAE000248506 | Ticker-Symbol: 81G
Frankfurt
13.10.26 | 08:00
1,260 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
AFRIKA
1-Jahres-Chart
FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CORE CRITICAL METALS
CORE CRITICAL METALS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CORE CRITICAL METALS CORP0,310-3,12 %
CRUZ BATTERY METALS CORP0,007+40,00 %
DATATEC LIMITED4,680-3,31 %
EVROPI HOLDINGS SA1,638+2,12 %
FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED1,2600,00 %
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION4,020-16,60 %
GERMAN TECH HOLDING GMBH & CO KGAA0,151-19,30 %
IPAS INDEXO AS9,4000,00 %
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