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MHP Hotel AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.403.530 Aktien - Erworbene Aktien sollen überwiegend eingezogen werden



08.10.2026 / 12:35 CET/CEST

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Öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4.403.530 Aktien (rund 9,5 % des Grundkapitals) zu 1,35 Euro je Aktie - Aufschlag von rund 7 % auf den Referenzkurs

Annahmefrist vom 13. Oktober 2026 bis 02. November 2026 (einschließlich)

Gründungsaktionäre mit rund 75 % des Grundkapitals dienen keine Aktien an

Erworbene Aktien sollen überwiegend eingezogen werden

Wachstumspipeline bis 2029 bleibt davon unberührt München, 08. Oktober 2026 - Die MHP Hotel AG ("MHP", ISIN: DE000A3E5C24 ), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, setzt die Weiterentwicklung ihrer Kapitalmarktpräsenz mit einem öffentlichen Aktienrückkaufangebot fort. Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, erstmals von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären der Gesellschaft den Rückkauf von bis zu 4.403.530 MHP-Aktien anzubieten (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung vom 08.10.2026). Dies entspricht einem Anteil von bis zu ca. 9,5 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von 46.352.945 Euro. Der Erwerb soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Preis von 1,35 Euro je Stückaktie erfolgen. Für die Verwendung der zurückgekauften MHP-Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zulässigen Zwecke in Betracht. Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.



Rückkauf als nächster Schritt der Kapitalmarktstrategie

Mit der Kapitalerhöhung im Juli 2025 und der Umplatzierung im Juni 2026 hat MHP den Streubesitz von rund 16 % auf rund 25 % erhöht und die Aktionärsbasis um namhafte institutionelle Investoren erweitert. Operativ hat die Gesellschaft ihren Wachstumskurs fortgesetzt: Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 25 % auf 99,3 Mio. Euro, getragen vom Conrad Hamburg und dem im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna.



Angebot zu gleichen Bedingungen für alle Aktionäre

Das Angebot richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft und umfasst bis zu 4.403.530 Aktien, entsprechend ca. 9,5 % des Grundkapitals. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 7 % auf den Referenzpreis (den durchschnittlichen Schlusskurs der MHP-Aktien im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen). Er liegt damit innerhalb des durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vorgegebenen Preisrahmens. Die Annahmefrist beginnt am 13. Oktober 2026 und endet am 02. November 2026 um 24:00 Uhr (MEZ). Die Abwicklung erfolgt über die Clearstream Europe AG; die Aktionäre werden über ihre depotführenden Banken informiert. Das Rückkaufangebot kann von der Gesellschaft, soweit erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit angepasst, ausgesetzt und auch wiederaufgenommen werden.



Gründungsaktionäre nehmen nicht am Angebot teil

Die vier Gründungsaktionäre der MHP Hotel AG, die gemeinsam rund 75 % des Grundkapitals halten, werden sich nicht am Rückkaufangebot beteiligen und keine Aktien andienen. Das Angebot steht damit in vollem Umfang den übrigen Aktionären offen. Im Falle der anschließenden Einziehung eines überwiegenden Teils der zurückerworbenen Aktien steigt zugleich der Anteil aller verbleibenden Aktionäre am Unternehmen. Der Vorstand wertet die Entscheidung der Gründungsaktionäre als klares Bekenntnis zur langfristigen Entwicklung von MHP.



Solide Finanzausstattung ermöglicht Rückkauf und Wachstum zugleich

Zum 30. Juni 2026 verfügte die MHP-Gruppe über liquide Mittel in Höhe von rund 10 Mio. Euro. Dank ihres überwiegend kapitalschonenden Pacht- und Franchisemodells bindet MHP kein eigenes Kapital in Hotelimmobilien. Die Umsetzung der Wachstumspipeline mit dem Sheraton Vienna (2027), dem Autograph Collection Hotel in Stuttgart (2028) sowie dem MOOONS Frankfurt und dem Autograph Collection Hotel in Düsseldorf (beide 2029) bleibt vom Rückkauf unberührt.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: "Wir haben in den vergangenen Monaten viel dafür getan, die MHP-Aktie für einen breiteren Investorenkreis investierbar zu machen. Operativ sind wir mit einem Umsatzwachstum von 25 % im ersten Halbjahr und einer klar definierten Pipeline bis 2029 auf Kurs - im aktuellen Aktienkurs sehen wir diese Entwicklung jedoch nicht abgebildet. Mit dem Rückkaufangebot investieren wir deshalb in unsere eigene Wachstumsstory."



Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die am 08. Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.mhphotels.com/investor-relations/aktienrueckkauf/ ) im Abschnitt "Aktienrückkaufangebot 2026" und anschließend unverzüglich im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird.



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien der MHP Hotel AG dar. Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die Bestimmungen der Angebotsunterlage. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Managements beruhen und bekannten wie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die MHP Hotel AG übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.



Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Maximilian Michaelsen

Senior Director Corporate Finance

E: mm@mhphotels.com



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