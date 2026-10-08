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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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08.10.26 | 15:36
316,55 Euro
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ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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ALPHABET
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AMAZON.COM INC231,55-0,34 %
APPLE INC301,20+0,12 %
LEVI STRAUSS & CO16,745-3,93 %
META PLATFORMS INC644,30+0,02 %
MICROSOFT CORPORATION475,50+0,45 %
NVIDIA CORPORATION209,15-1,39 %
NXP SEMICONDUCTORS NV204,00-2,88 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC180,00+3,81 %
PEPSICO INC111,44+0,91 %
TESLA INC334,15-0,98 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.