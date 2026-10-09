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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
09.10.26 | 13:20
25,060 Euro
-6,60 % -1,770
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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Eurozone 50
Prime Standard
Europa 50
TecDAX
Europa 600
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DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,03025,05013:36
0,0000,00013:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN TOWER
AMERICAN TOWER CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN TOWER CORPORATION159,20+7,03 %
AT&T INC20,420-8,00 %
BT GROUP PLC2,291-2,26 %
CELLNEX TELECOM SA23,390+3,13 %
CROWN CASTLE INC66,00+7,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG25,060-6,60 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA6,890+2,00 %
ORANGE SA13,885-2,63 %
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION159,00+4,61 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP149,56+4,43 %
TELEFONICA SA3,284-4,26 %
T-MOBILE US INC141,10-7,61 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC38,200-7,60 %
VODAFONE GROUP PLC1,409-3,86 %
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