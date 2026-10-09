Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem am 8. Oktober 2026 ins Leben gerufenen "Critical Infrastructure Defense Program" von Anthropic, PBC ("Anthropic"), als Gründungspartner beigetreten ist. Das Programm zielt darauf ab, die Cyberabwehr für kritische Infrastrukturen zu stärken, darunter Steuerungssysteme, die die Strom-, Wasser-, Fertigungs- und Verkehrsversorgung unterstützen.

Infrastruktursysteme, die die Grundlage für Gesellschaft und Wirtschaft bilden, können keine längeren Ausfallzeiten verkraften, was die Umsetzung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise Systemabschaltungen zur Installation von Patches erschwert. Gleichzeitig verkürzen Fortschritte im Bereich der KI die Zeitspanne zwischen der Offenlegung einer Sicherheitslücke und deren Ausnutzung erheblich, was die dringende Notwendigkeit schafft, Systeme unter der Annahme neu zu konzipieren, dass Cyberangriffe stattfinden werden.

Das Programm zielt darauf ab, die Cybersicherheit durch schnelle Erkennung und Behebung von Schwachstellen zu stärken, indem die fortschrittlichen KI-Modelle von Anthropic, "Claude", in die Produkte und Dienstleistungen vertrauenswürdiger Systemintegratoren und Cybersicherheitsanbieter integriert werden, die Betreiber kritischer Infrastrukturen betreuen. Hitachi wird zu dem Programm beitragen, indem es an Arbeitsgruppen teilnimmt und sein Fachwissen im Bereich der Betriebstechnik (Operational Technology, OT) für kritische Infrastrukturumgebungen einbringt.

Seit dem Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Anthropic im Mai 2026*1 hat Hitachi seine Zusammenarbeit mit Anthropic kontinuierlich ausgebaut. Im Juni schloss sich Hitachi dem "Project Glasswing"*2 von Anthropic an, einer gemeinsamen Initiative zum Schutz der weltweit kritischsten Software und zur Weiterentwicklung von Cybersicherheitspraktiken, und kündigte im Juli die Beschleunigung der Sicherheitsvalidierungsprozesse für kritische Infrastrukturen im Rahmen des Programms an*3. Im September führte Hitachi "HMAX Cyber" ein, einen Dienst zur operativen Ausfallsicherheit, der die Geschäftskontinuität im Zeitalter der KI unterstützt*4

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, die Hitachi durch die Teilnahme an dem Programm und durch Gespräche mit anderen Mitgliedern gewonnen hat, wird das Unternehmen "HMAX Cyber" weiter verbessern und die Cybersicherheitsfähigkeiten von OT-Produkten, einschließlich industrieller Steuerungssysteme, stärken. Als Unternehmen, das systemrelevante gesellschaftliche Infrastruktur unterstützt, wird Hitachi weiterhin eng mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die Cyberabwehrfähigkeiten voranzutreiben und zur Verwirklichung einer sicheren, geschützten und widerstandsfähigen gesellschaftlichen Infrastruktur beizutragen.

*1 Pressemitteilung vom 19. Mai 2026 Hitachi announces strategic partnership with Anthropic to strengthen "Lumada 3.0" through frontier AI *2 Pressemitteilung vom 5. Juni 2026 Hitachi joins Anthropic's "Project Glasswing" an AI-powered security program *3 Pressemitteilung vom 28. Juli 2026 Hitachi accelerates critical infrastructure security validation processes with Claude Mythos Preview through Anthropic's Project Glasswing *4 Pressemitteilung vom 3. September 2026 Hitachi launches HMAX Cyber, an operational resilience service supporting business continuity in the AI era

Kommentar von Hiroaki Koiwa, Head of Cyber CoE, Geschäftsbereich AI Software Services, Hitachi, Ltd.

"Angesichts der rasanten Entwicklung der KI sowie der zunehmenden Raffinesse und Geschwindigkeit von Cyberbedrohungen ist die Gewährleistung der Cybersicherheit in OT-Umgebungen, die die soziale Infrastruktur unterstützen, zu einer der höchsten Prioritäten geworden, denen sich die Gesellschaft heute gegenübersieht. Hitachi verbindet das durch seine Tätigkeit in Branchen wie dem Schienenverkehr und der Energiewirtschaft gewonnene Fachwissen mit fortschrittlichen KI-Technologien und bietet "HMAX Cyber" an einschließlich der Unterstützung durch seine FDE-Teams (Forward Deployed Engineer) -, um Kunden bei der Stärkung ihrer Geschäftskontinuität zu unterstützen. Durch die Teilnahme an diesem Programm freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Anthropic und den anderen Mitgliedern, um die Cyber-Resilienz kritischer Infrastrukturen weiter zu verbessern."

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Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich "Social Innovation Business" (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi an, weltweit eine führende Rolle bei der kontinuierlichen digitalen Transformation der sozialen Infrastruktur einzunehmen und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der sich Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum miteinander im Gleichgewicht befinden.

Hitachi ist weltweit in vier Geschäftsbereichen tätig Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries und betreibt eine Strategic SIB Business Unit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernkomponente schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologien und Fachwissen miteinander kombiniert, um Herausforderungen für seine Kunden und die Gesellschaft zu bewältigen.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen (58,61 Milliarden Euro); das Unternehmen zählte weltweit 606 konsolidierte Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeiter. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

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