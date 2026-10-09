Die UBS hat ihr Kursziel für BMW von 70 € auf 60 € gesenkt, die Einstufung bleibt bei "Neutral". Hinter der Kürzung steht der wachsende Druck der chinesischen Konkurrenz, der nach Einschätzung der Schweizer Großbank die gesamte europäische Autoindustrie vor den anstehenden Quartalszahlen belastet. Damit stellt sich die Frage: Ist das nur eine Momentaufnahme vor der Berichtssaison oder der Auftakt zu einer längeren Phase sinkender Erwartungen? China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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