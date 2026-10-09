Trotz gekapptem Kursziel legt BMW zum Wochenschluss zu. China meldet eine Verständigung mit Brüssel im Hybrid-Streit, Allianz-Ökonomen werfen Europas Autobauern falsche Sparpolitik vor. Aktionäre blicken skeptisch auf die anstehenden Quartalszahlen.Gegenwind von der UBS, Entspannung aus Peking. Die Schweizer Großbank hat ihr Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt - trotzdem notiert die Aktie am Freitagnachmittag bei 53,75 Euro und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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