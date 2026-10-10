Rückendeckung: Notenbanker in Sorrent: Die Argumente für Gold bleiben gewichtig

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Notenbanker unterstreichen den Reservestatus des Goldes. 45 Prozent der befragten Zentralbanken erwarten höhere eigene Goldbestände; Amex und Axo treiben ihre Projekte voran.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. und Axo Metals Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.10.2026, 11:15 Uhr Berlin/Zürich ·

Notenbanker stärken Gold den Rücken

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf der LBMA-Konferenz in Sorrent betonte Sergio Nicoletti Altimari, Vizegouverneur der Banca d'Italia, am 5. Oktober die Krisenfunktion des Goldes. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel verwies auf das Kreditrisiko hoher Staatsschulden: Trotz gestiegener Anleiherenditen bleibe das Argument für weitere Diversifikation in Gold gewichtig. Im Inland verwahrtes physisches Gold ist nicht im selben Maß von Sanktionen und Einfrieren bedroht wie ausländische Wertpapiere und Einlagen.

In der im Juni veröffentlichten WGC-Umfrage mit insgesamt 76 Zentralbanken erwarten 45 Prozent steigende eigene Goldbestände binnen zwölf Monaten, nach 43 Prozent im Vorjahr. Mehr als vier Fünftel erwarten einen höheren globalen Goldanteil binnen fünf Jahren. Die Antwortzahl variiert je Frage.

Amex Gold Mining bringt Perron der Großprobe näher

Amex Gold Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - entwickelt in Québec das vollständig eigene Goldprojekt Perron. Die Phase-1-Machbarkeitsstudie vom April 2026 weist 774.000 Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven mit 12,1 g/t aus. Sie sieht durchschnittlich rund 147.000 Unzen Jahresproduktion über fünf kommerzielle Betriebsjahre mit Aufbereitung in fremden Anlagen vor.

Die 40.000-Tonnen-Großprobe ist genehmigt. Zum 21. September waren mehr als 75 Meter Rampe vorgetrieben. Die neue Rosé-Zone unterhalb der Rampe eröffnet zusätzliches Explorationspotenzial, besitzt aber noch keine abgegrenzte Ressource. Großprobenbetrieb ist für 2027, Phase-1-Produktion für 2028 geplant.

Axo Metals meldet hochgradige Goldabschnitte

Axo Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ - übernahm im Januar 2026 Sapuchi Minera mit San Antonio in Sonora. Laut Unternehmen umfasst das Projekt 576.000 Unzen angezeigte und 544.000 Unzen vermutete Goldressourcen. Ressourcen sind keine Reserven, ihre Wirtschaftlichkeit ist damit nicht nachgewiesen.

Bohrung SOSAP-26-039 lieferte 8,15 g/t Gold über 18 Meter, zwischen Bohrmeter 18 und 36. Das ist eine Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit. SEMARNAT genehmigte laut Unternehmen im Juli die Umweltverträglichkeitserklärung; die ergänzende Landnutzungsgenehmigung für bestimmte Lagerstätten erwartete Axo damals bis Jahresende. Das Kupferprojekt La Huerta ergänzt das Portfolio.

Fazit: Amex Gold Mining und Axo Metals vor Meilensteinen

Die strategische Rolle des Goldes sorgt für ein positives Marktumfeld. Bei Amex zählen Großprobe und Phase-1-Genehmigung, bei Axo weitere Bohrungen und Landnutzungsgenehmigung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Amex Gold Mining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-gold-mining-inc/ und Axo Metals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/.

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Bundesbank und Banca d'Italia, 05.10.2026 · Rede Altimari · WGC-Bericht, 16.06.2026 · WGC-Pressemitteilung · Amex Studie, 13.04.2026 · Amex Rosé, 10.09.2026 · Amex Entwicklung, 21.09.2026 · Amex Zeitplan, 12.03.2026 · Axo Erwerb, 27.01.2026 · Axo Genehmigungen, 27.07.2026 · Axo Bohrungen, 14.09.2026

Quelle Intro-Bild: https://amexgoldmining.com/investors/corporate-presentation

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststraße 1; Herisau/Schweiz. Emittenten: Amex Gold Mining Inc. (TSXV: AMX; ISIN: CA03114D1087) und Axo Metals Corp. (TSXV: AXO; ISIN: CA05465W1068). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 08.10.2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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Redaktionsstand: 08.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. QPs der Originalmeldungen: Axo - Charles Spath, P.Geo., nicht unabhängig; Amex - Aaron Stone, P.Geo., VP Exploration; Rosé zusätzlich Jérôme Augustin, P.Geo., unabhängig. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und Verarbeitungskapazitäten voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Verwässerungs-, Goldpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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