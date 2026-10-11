Freiburg - Der SC Freiburg hat am 5. Spieltag der Bundesliga einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 errungen. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Yuito Suzuki in der 64. Minute gelang es den Breisgauern, in Unterzahl die Führung zu verteidigen und sich an die Tabellenspitze zu setzen. Keisuke Goto erzielte in der 85. Minute das entscheidende Tor, nachdem er eine präzise Flanke von Vincenzo Grifo per Kopf verwandelte.



Die Partie begann mit einem furiosen Start der Freiburger, die bereits in der 10. Minute durch Maximilian Eggestein in Führung gingen. Nach einem Eckstoß konnte Loris Karius den Kopfball von Matthias Ginter nur abklatschen, und Eggestein staubte aus kurzer Distanz ab. Schalke kam jedoch in der 30. Minute durch Adrian Gantenbein zum Ausgleich. Nach einer Ecke von Robin Gosens nutzte Gantenbein die Unsicherheit von Torhüter Backhaus und traf mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz.



In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Freiburg trotz Unterzahl kämpferisch stark blieb. Die Gelb-Rote Karte für Suzuki schien die Mannschaft nicht zu schwächen, vielmehr mobilisierte sie die letzten Kräfte. Der eingewechselte Vincenzo Grifo brachte frischen Wind ins Spiel und bereitete das Siegtor von Goto mustergültig vor.



Schalke versuchte in den Schlussminuten, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Freiburger Defensive hielt stand. Die Gelsenkirchener konnten ihre numerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und mussten sich letztlich geschlagen geben.



Freiburg feierte damit einen hart erkämpften Sieg und bleibt in der laufenden Saison ungeschlagen - und ist dementsprechend auf Platz eins der Tabelle, allerdings punktgleich mit Dortmund. Schalke rutscht auf Rang 13.





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