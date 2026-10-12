Zinssorgen, geopolitische Spannungen und abrupte Kursbewegungen machen die Kapitalmärkte zunehmend unberechenbar. Gold profitiert in einem solchen Umfeld von seiner Rolle als Krisenwährung - doch für Anleger zählt nicht allein der Goldpreis, sondern auch, welche Projekte daraus tatsächlich wirtschaftlichen Nutzen ziehen können. Hier setzt sich Lahontan Gold (ISIN: CA50732M1014 | TSX-V: LG | FRA: Y2F | WKN: A3DKKY) in Szene. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf Nevada, einen der etablierten US-Goldstandorte mit vergleichsweise verlässlichen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Im Zentrum steht das Santa-Fe-Projekt, dessen Ressourcengrundlage zuletzt deutlich gewachsen ist: Insgesamt weist Lahontan rund 2,39 Millionen Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Indicated und Inferred aus. Parallel eröffnen Untersuchungen historischer Laugungshalden die Möglichkeit, zusätzliches Gold und Silber aus bereits abgebautem Material zurückzugewinnen. Auch strategisch stellt Lahontan die Weichen neu: Die geplante Übernahme von Emergent Metals soll die Kontrolle über West Santa Fe stärken, künftige Zahlungsverpflichtungen und bestimmte Royalty-Belastungen beseitigen sowie das regionale Projektportfolio erweitern. Hinzu kommt ein neues Bohrprogramm auf West Santa Fe, dessen Ergebnisse einen weiteren Wachstumsschub vorbereiten könnten. Der entscheidende Prüfstein folgt jedoch mit der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA): Sie muss zeigen, wie Ressourcenwachstum, mögliche Haldenaufbereitung und die bessere Kontrolle über die Projekte tatsächlich zu einer tragfähigen Minenökonomie führen. Das Unternehmen peilt den Baubeginn der Anlagen für 2027 an. Eine spannende Zeit bricht an - CEO Kimberly Ann zeigt, wie man mit laufenden Fortschritten ans Ziel kommt. Investoren erwartet jetzt ein steiler Wertzuwachs!

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