The following instruments on XETRA do have their first trading 12.10.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.10.2026Aktien1 US26817Q8603 Dynex Capital Inc. PFD SER D2 US45853N1028 Interconexion Electrica S.A. ADR3 NO0013757500 Outlet Group Holding ASA4 AU0000477424 Almasar Minerals Ltd.5 AU0000179137 Cooper Metals Ltd.6 CA85208R1010 Sprott Physical Gold & Silver Trust7 CA85207H1047 Sprott Physical Gold Trust8 CA85210A1049 Sprott Physical Uranium Trust9 CA38076V1004 Goldcana Resources Inc.10 CA87609B1076 Taranis Resources Inc.11 US88224Q3056 Texas Capital Bancshares Inc. DEP SER B12 US92892R1086 Vylor Inc.13 CA76083K1057 King Global Ventures Inc.Anleihen1 US141781CXXX Cargill Inc.2 USU14178FXXX Cargill Inc.3 CH1613989XXX Finnland, Republik4 ES0L02710XXX Spanien, Königreich5 US912797WXXX United States of America6 XS3532747XXX ABN AMRO Bank N.V.7 FR001401BXXX Air Liquide Finance S.A.8 IT0005734XXX Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.9 DE0001789XXX Sachsen, Freistaat10 FR001401BXXX Air Liquide Finance S.A.11 USU14178FXXX Cargill Inc.12 US141781CXXX Cargill Inc.13 DE000CZ46XXX Commerzbank AG14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 XS3411868XXX Deutsche Bank AG16 XS3529534XXX Equitable Bank17 USU53897AXXX Live Nation Entertainment Inc.18 XS2963898XXX Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC19 XS3280365XXX Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC20 US134429BXXX Campbells Co.21 XS3535877XXX Live Nation Entertainment Inc.22 DE000A5GSXXX Niedersachsen, Land