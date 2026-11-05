Geballtes Wissen: Rohstoffmesse München - Managementgespräche und Silber!

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Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Auf der Rohstoffmesse München Managementgespräche führen und eine Unze Silber abkassieren!

Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier Gesellschaften mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Rohstoffschwerpunkten.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält vom Veranstalter eine Unze Silber geschenkt!

Gold bleibt für viele Anleger ein wichtiger Bestandteil der Rohstoffmärkte. Besonders interessant ist dabei der Blick auf Unternehmen, die neue Goldvorkommen entdecken, bestehende Minen weiterentwickeln oder bereits Edelmetalle produzieren. Von den etablierten Förderregionen Mexikos bis zu den aussichtsreichen Goldgürteln Kanadas und Kolumbiens ergeben sich ganz unterschiedliche Chancen. Neue Bohrprogramme, zusätzliche Ressourcen und betriebliche Fortschritte können entscheidende Impulse geben. Welche nächsten Schritte anstehen und welche Projekte das Management besonders im Fokus hat, lässt sich auf der Rohstoffmesse München im direkten Gespräch erfahren.

Goldunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Goldcana Resources - Neue Goldchancen im Abitibi-Gürtel

Goldcana Resources richtet seinen Blick auf die Exploration aussichtsreicher Goldprojekte in Kanada. Im September 2026 vereinbarte das Unternehmen eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent am La-Sarre-Goldprojekt im traditionsreichen Abitibi-Goldgürtel von Québec. Dort sollen historische Explorationsdaten, moderne Geophysik und neue Zielgebietsanalysen bei der Suche nach Goldvorkommen helfen. Mit dem zuvor erkundeten Triple-F-Projekt in British Columbia verfügt Goldcana über einen weiteren Explorationsansatz. Nach abgeschlossenen Finanzierungsrunden stellt sich die Frage, welche Arbeiten und Bohrziele nun Priorität erhalten - ein spannendes Thema für ein Managementgespräch.

Starcore International - Gold- und Silberproduktion in Mexiko

Starcore International Mines gehört zu den Gesellschaften, die bereits Gold und Silber fördern. Herzstück ist die untertägige San-Martin-Mine im mexikanischen Bundesstaat Querétaro, die seit Jahrzehnten in Betrieb ist. Die vorhandene Aufbereitungsinfrastruktur bildet die Grundlage für den weiteren Abbau. Im August 2026 berichtete das Unternehmen über Fortschritte bei der Erschließung der Manto-Mineralisierung sowie bei der Verarbeitung kohlenstoffhaltiger Erze. Damit stehen neben neuen Erzbereichen insbesondere Produktionsabläufe und Effizienz im Mittelpunkt. Welche Möglichkeiten Starcore für eine nachhaltige Steigerung der Förderung sieht, können Anleger auf der Messe direkt erfragen.

Royal Road Minerals - Goldentdeckungen in Kolumbien

Royal Road Minerals erkundet vielversprechende Gold- und Kupfervorkommen vor allem in Kolumbien. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Güíntar-Alemán-Margaritas-Projekt (GAM) in Antioquia, wo geologische Untersuchungen und Bohrungen neue Erkenntnisse liefern sollen. Im Oktober 2026 meldete die Gesellschaft bei El Alemán eine zusammenhängende Oberflächenprobe über 51 Meter mit durchschnittlich 1,12 Gramm Gold je Tonne, einschließlich 20 Metern mit 2,21 Gramm. Solche Ergebnisse sind ein Ausgangspunkt für weitere Arbeiten, aber noch kein Beleg für eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte. Umso interessanter ist der direkte Austausch über die nächsten Bohrziele und das große Explorationsportfolio.

iMetal Resources - Neue Bohrziele bei Gowganda West

iMetal Resources konzentriert sich mit seinem Vorzeigeprojekt Gowganda West auf die Suche nach Gold in Ontarios Abitibi-Grünsteingürtel. Das Projekt liegt in einer bekannten Bergbauregion und grenzt an den Bereich des Juby-Goldprojekts. Im Oktober 2026 kündigte iMetal an, historische und jüngste Bohrdaten mit geophysikalischen Ergebnissen zu einem verbesserten geologischen Modell zusammenzuführen. Auf dieser Grundlage sollen die Ziele für die vierte Bohrphase präzisiert werden, die für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist. Bereits veröffentlichte Bohrabschnitte zeigen Goldmineralisierung über größere Längen. Welche Zielzonen nun getestet werden, dürfte eine zentrale Frage an das Management sein.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Rohstoffgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, unterschiedliche Geschäftsmodelle kennenzulernen und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,JE00BWH5YF45,CA85525T2020,CA45250A4063,CA38076V1004