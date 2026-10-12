Amazon verhandelt über den Kauf des Nvidia-Schützlings Decart für sieben Milliarden US-Dollar. Rund um die Prime Days geben Kunden fast zehn Milliarden aus. Und Analysten sehen 26 Prozent Luft. Was jetzt? Amazon will bei künstlicher Intelligenz nachlegen. Der Konzern verhandelt über die Übernahme des Start-ups Decart für rund sieben Milliarden US-Dollar, wie das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete. Der Deal könnte bald stehen, sofern die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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