Bei der Renk-Aktie setzt sich der Abwärtstrend nahezu ohne Gegenwehr fort. Seit dem Sommerhoch hat der Titel inzwischen rund -38% an Wert eingebüßt. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich unterhalb von 42,50 € einen erneuten Rücklauf zunächst bis 37,30 € und bei einem Bruch sogar bis 32,50 € favorisiert. Die erste Marke wurde inzwischen klar unterschritten und mit aktuell 34,45 € rückt auch das zweite Ziel immer näher. Damit bestätigt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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