Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2208741017 Corus Entertainment Inc. 12.10.2026 CA22087X1XXX Corus Entertainment Inc. 13.10.2026 Tausch 500:1
KYG451391398 HiTek Global Inc. 12.10.2026 VGG1094C1XXX Biddance AI Systems Inc. 13.10.2026 Tausch 1:1
CA18914M2076 Aeon Strategies Ltd. 12.10.2026 CA00784F1XXX Aeon Strategies Ltd. 13.10.2026 Tausch 1:1
CA3799631013 GoGo AI Network Inc. 12.10.2026 CA3799731XXX GoGo AI Network Inc. 13.10.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2208741017 Corus Entertainment Inc. 12.10.2026 CA22087X1XXX Corus Entertainment Inc. 13.10.2026 Tausch 500:1
KYG451391398 HiTek Global Inc. 12.10.2026 VGG1094C1XXX Biddance AI Systems Inc. 13.10.2026 Tausch 1:1
CA18914M2076 Aeon Strategies Ltd. 12.10.2026 CA00784F1XXX Aeon Strategies Ltd. 13.10.2026 Tausch 1:1
CA3799631013 GoGo AI Network Inc. 12.10.2026 CA3799731XXX GoGo AI Network Inc. 13.10.2026 Tausch 1:1
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