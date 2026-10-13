The following instruments on XETRA do have their first trading 13.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.10.2026
Aktien
1 JE00BQKY0816 Wise Group PLC
2 ES0105639001 Embention Sistemas Inteligentes S.A.
3 FI4000609672 Sensofusion Oyj
4 AU000000T3D6 333D Ltd.
5 VGG1094C1014 Biddance AI Systems Inc.
6 CA22087X1078 Corus Entertainment Inc.
7 CA3799731003 GoGo AI Network Inc.
Anleihen/ETF
1 US05971V2XXX Banco de Credito del Peru S.A.
2 US049560BXXX Atmos Energy Corp.
3 CH1585337XXX Inter-American Development Bank
4 XS3538132XXX International Development Association
5 US64952XFXXX New York Life Global Funding
6 IE00052PGXXX Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF
7 IE0005OFGXXX Amundi Core S&P 500 UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.10.2026
Aktien
1 JE00BQKY0816 Wise Group PLC
2 ES0105639001 Embention Sistemas Inteligentes S.A.
3 FI4000609672 Sensofusion Oyj
4 AU000000T3D6 333D Ltd.
5 VGG1094C1014 Biddance AI Systems Inc.
6 CA22087X1078 Corus Entertainment Inc.
7 CA3799731003 GoGo AI Network Inc.
Anleihen/ETF
1 US05971V2XXX Banco de Credito del Peru S.A.
2 US049560BXXX Atmos Energy Corp.
3 CH1585337XXX Inter-American Development Bank
4 XS3538132XXX International Development Association
5 US64952XFXXX New York Life Global Funding
6 IE00052PGXXX Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF
7 IE0005OFGXXX Amundi Core S&P 500 UCITS ETF
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