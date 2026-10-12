The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.10.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2026

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ISIN Name

BMG2381M1091 CONTINENTAL AERO.HD-,005

CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG

CA3799631013 GOGO AI NETWORK O.N.

KYG451391398 HITEK GLOB. INC.A DL-,375

US36162JAXXX THE GEO GROU 24/29

XS3487853XXX CO. RABOBANK 26/29 FLRMTN





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