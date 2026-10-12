© Foto: Richard Drew - APDer DAX hat sich am Montag weiter erholt. Während Europas Börsen zulegten, bleibt die Wall Street angesichts hoher Ölpreise und steigender Renditen uneinheitlich. Besonders gefragt waren Nordex und Rheinmetall.
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0005557508,DE0005785802,DE000A0D6554,DE0007030009,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,US8725901040,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000PAG9113,US84615Q1031,DE000FRE5EN2Den vollständigen Artikel lesen
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