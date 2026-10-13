29 Billionen US-Dollar, 5 Gold-Aktien: Wie Sienna, Tesoro Gold, Rio2, Kinross und Barrick die gesamte Wertschöpfungskette abdecken

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Gold ist längst mehr als ein klassischer Krisenschutz. Der World Gold Council beziffert den Wert des bis Ende des zweiten Quartals 2026 geförderten Goldes auf rund 29 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig notierte der Goldpreis am 9. Oktober 2026 bei rund 4.191 US-Dollar je Feinunze.

Die 29 Billionen US-Dollar entsprechen allerdings keinem jährlichen Marktumsatz, sondern dem geschätzten Wert des weltweit vorhandenen oberirdischen Goldbestands. Für Anleger ist dennoch entscheidend, dass hinter diesem gewaltigen Vermögenswert eine industrielle Wertschöpfungskette steht: von der ersten Bohrung über die Definition einer Ressource und den Bau einer Mine bis zur laufenden Produktion.

Fünf Entwicklungsstufen, fünf unterschiedliche Chancenprofile

Eine Goldmine entsteht nicht über Nacht. Zwischen einer geologischen Idee und einem profitablen Großbetrieb liegen häufig viele Jahre, erhebliche Investitionen und zahlreiche technische, regulatorische sowie finanzielle Hürden.

Je früher sich ein Unternehmen in dieser Entwicklung befindet, desto größer kann bei einem Erfolg der prozentuale Wertzuwachs ausfallen. Gleichzeitig steigen die Risiken. Sienna Resources, Tesoro Gold, Rio2, Kinross und Barrick zeigen exemplarisch, wie unterschiedlich sich Anleger entlang dieser Kette positionieren können.

Sienna Resources: Die spekulative Entdeckungsphase

Sienna Resources Inc. (ISIN: CA82621E2050) bildet die frühe Explorationsstufe ab. Das Unternehmen hat im September 2026 sein erstes Bohrprogramm auf dem 1.156 Acres großen Esmeralda County Gold Project im Walker-Lane-Trend des US-Bundesstaates Nevada begonnen. Es handelt sich zugleich um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026.

In dieser Phase entscheiden vor allem die Bohrergebnisse über die weitere Entwicklung. Sienna verfügt bislang weder über eine definierte Goldressource noch über eine Wirtschaftlichkeitsstudie oder einen Minenplan. Genau daraus ergibt sich das spekulative Profil: Erfolgreiche Bohrungen könnten die Wahrnehmung des Projekts schnell verändern, enttäuschende Resultate würden die Investmentthese dagegen erheblich belasten. Mit etwas mehr als 40 Millionen ausstehenden Aktien verweist Sienna zudem auf eine vergleichsweise enge Aktienstruktur.

Tesoro Gold: Von der Entdeckung zum Entwicklungsprojekt

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) befindet sich bereits mehrere Stufen weiter. Für das chilenische El-Zorro-Projekt weist das Unternehmen eine globale Mineralressource von 1,93 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlich 1,07 Gramm Gold je Tonne aus. Hinzu kommt eine erste Tagebaureserve von 1,28 Millionen Unzen.

Die aktuelle Vor-Machbarkeitsstudie sieht einen einzelnen Tagebau, eine Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen jährlich und eine anfängliche Betriebsdauer von 13 Jahren vor. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar errechnete Tesoro einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Millionen US-Dollar, eine interne Rendite von 57 Prozent und einen möglichen freien Cashflow von 1,51 Milliarden US-Dollar über die Projektlaufzeit. Die durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten werden mit 1.538 US-Dollar je Unze angegeben.

Damit ist Tesoro kein klassischer Explorer mehr, aber auch noch kein Produzent. Die nächsten Werttreiber liegen in der weiteren technischen Planung, den Genehmigungen, der Finanzierung und einer späteren Bauentscheidung. Gerade an dieser Schnittstelle können Projekte erheblich an Wert gewinnen, gleichzeitig bleiben Umsetzungs- und Finanzierungsrisiken bestehen.

Rio2: Der schwierige Übergang in die Produktion

Rio2 Limited (ISIN: CA7672171021) zeigt, was nach einer erfolgreichen Finanzierung und dem Bau einer Mine folgt. Das Unternehmen befindet sich mit seiner Fenix-Goldmine in Chile in der Hochlaufphase und produzierte dort im zweiten Quartal 2026 insgesamt 9.088 Unzen Gold.

Die Zahlen verdeutlichen zugleich, dass die Inbetriebnahme einer Mine selten geradlinig verläuft. Die nachhaltigen Gesamtkosten von Fenix lagen im zweiten Quartal bei 2.873 US-Dollar je verkaufter Unze. Ungewöhnlich schwere Schneefälle und starke Winde unterbrachen die Arbeiten im dritten Quartal zeitweise. Rio2 hielt zuletzt dennoch am Ziel fest, die kommerzielle Produktion im vierten Quartal 2026 zu erreichen, verzichtete wegen der Wetterunsicherheit aber auf eine formelle Produktionsprognose für den Rest des Jahres.

Rio2 ist damit ein anschauliches Bindeglied zwischen Tesoro und den etablierten Produzenten. Das geologische Risiko ist geringer, dafür rücken operative Faktoren wie Anlagenauslastung, Wetter, Kostenkontrolle und Goldgewinnung in den Mittelpunkt.

Kinross Gold: Etablierte Produktion mit operativem Hebel

Kinross Gold Corporation (ISIN: CA4969024047) steht für die nächste Stufe. Das Unternehmen betreibt Minen in mehreren Ländern und rechnet für 2026 sowie 2027 mit einer jährlichen Produktion von etwa 1,84 bis 1,86 Millionen Unzen Goldäquivalent. Die nachhaltigen Gesamtkosten werden für 2026 bei 1.850 bis 1.900 US-Dollar je Unze erwartet.

Auch ein etablierter Produzent ist nicht vor Rückschlägen geschützt. Kinross musste seine Erwartungen wegen extremer Witterung bei La Coipa in Chile und operativer Herausforderungen bei Round Mountain in den USA reduzieren. Die beiden größten und kostengünstigsten Minen Paracatu und Tasiast sollen dagegen zum fünften Mal in Folge zusammen rund 1,1 Millionen Unzen produzieren.

Der Vorteil dieser Größenordnung liegt in der Risikoverteilung. Probleme an einzelnen Standorten können durch andere Minen teilweise aufgefangen werden. Gleichzeitig sollen 2026 nun 50 Prozent des freien Cashflows über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfließen.

Barrick Mining: Der diversifizierte Gold-Großkonzern

Barrick Mining Corporation (ISIN: CA06849F1080), früher Barrick Gold, steht am oberen Ende der Wertschöpfungskette. Der Konzern verfügt über zahlreiche produzierende Minen, Beteiligungen und Entwicklungsprojekte. Zum Jahresende 2025 beliefen sich die zurechenbaren nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven auf 85 Millionen Unzen.

Im zweiten Quartal 2026 produzierte Barrick 796.000 Unzen Gold. Der Konzern erzielte 5,29 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,70 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow. Die nachhaltigen Gesamtkosten lagen bei 1.866 US-Dollar je Unze.

Barrick bietet damit eine wesentlich breitere operative Basis als Sienna oder Tesoro. Das Risiko eines einzelnen Projekts hat für den Gesamtkonzern eine geringere Bedeutung. Im Gegenzug bewegt eine einzelne Entdeckung die Bewertung eines Milliardenkonzerns gewöhnlich weniger stark als die eines kleinen Explorers oder Entwicklers.

Wo Tesoro Gold in dieser Kette steht

Der Vergleich zeigt, weshalb Tesoro aktuell eine besondere Position einnimmt. Das Unternehmen hat bereits eine Ressource, eine Reserve und eine konkrete Projektökonomie vorgelegt, muss die technische und finanzielle Planung jedoch weiter absichern. Der mögliche Sprung von einem fortgeschrittenen Entwickler zu einem finanzierten Bauprojekt könnte deshalb eine wichtige Neubewertungsstufe darstellen.

Sienna bietet den frühesten und spekulativsten Zugang, Rio2 liefert praktische Erkenntnisse über die Herausforderungen eines Minenhochlaufs, während Kinross und Barrick bereits unmittelbar Cashflow aus hohen Goldpreisen erzielen. Tesoro liegt genau zwischen der geologischen Spekulation und der laufenden Produktion.

Eine solche Einordnung ersetzt keine individuelle Analyse. Besonders bei Explorern und Entwicklern können Bohrergebnisse, Genehmigungen, Finanzierungskonditionen, Baukosten und der Goldpreis zu erheblichen Kursschwankungen führen.

Quellen:

https://www.gold.org/goldhub/data/how-much-gold World Gold Council

https://www.reuters.com/world/india/gold-rises-softer-dollar-easing-yields-fed-outlook-focus-2026-10-09/ Reuters

https://www.siennaresources.com/2026/09/sienna-resources-inc-commences-drilling-on-the-esmeralda-county-gold-project-walker-lane-nevada/ siennaresources.com

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ Tesoro Gold

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/ Tesoro Gold

https://www.rio2.com/post/rio2-reports-q2-2026-financial-and-operating-results-and-webinar rio2.com

https://www.rio2.com/post/rio2-provides-fenix-gold-q3-operations-update rio2.com

https://www.kinross.com/English/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-provides-operational-and-return-of-capital-update/default.aspx Kinross Gold Corporation

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx barrick.com

https://www.barrick.com/English/operations/mineral-reserves-and-resources/default.aspx

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: CA4969024047,CA7672171021,CA06849F1080,CA82621E2050,AU0000077208