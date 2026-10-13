DÜSSELDORF/PARIS (dpa-AFX) - Die Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB bekommt einen neuen Eigentümer. Die französische Großbank Crédit Agricole teilte mit, sie werde die IKB Deutsche Industriebank vom US-Finanzinvestor Lone Star Funds übernehmen. Crédit Agricole will das Geschäft in Deutschland nach eigenen Angaben ausbauen, vor allem mit mittelständischen Unternehmen. Dieser Bereich ist hierzulande seitens der Privatbanken bislang vor allem von der Commerzbank dominiert.

Nach Abschluss werde diese Transaktion einen "Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie" darstellen, betonten die Franzosen. Der Abschluss wird für Ende des zweiten Quartals 2027 erwartet. Voraussetzung ist, dass die Aufsichtsbehörden zustimmen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die 1924 gegründete IKB mit Hauptsitz in Düsseldorf ist auf die Finanzierung des deutschen Mittelstands spezialisiert. Sie beschäftigt den Angaben zufolge rund 600 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland.

Die IKB stand in der Finanzkrise im Fokus: 2007 geriet sie durch Verluste aus US-Immobilienkrediten in Schieflage und musste 2008 mit staatlicher Hilfe gestützt werden. Lone Star übernahm die Bank danach. Die genossenschaftlich organisierte Crédit Agricole gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Banken./sl/DP/lew