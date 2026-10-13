Mitteilung der Finexity AG: FINEXITY Group liegt im ersten Halbjahr 2026 über der Budgetplanung und bestätigt Jahresprognose Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026. Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 3,59 Mio. und lag damit rund 3 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,21 Mio. und fiel ebenfalls rund 3 % besser aus als geplant. Auf das Segment Infrastruktur entfielen rund EUR 2,96 Mio. (83 %) des Umsatzes, auf das Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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