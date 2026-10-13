Moderna hat BioNTech an der Börse deutlich abgehängt: Positive Studiendaten zu einem personalisierten Krebsimpfstoff treiben die US-Aktie nach oben, während Rückschläge die Perspektiven des Mainzer Unternehmens belasten. Dennoch sehen Analysten bei BioNTech derzeit das attraktivere Anlagepotenzial. Moderna profitiert von Fortschritten in der Krebsmedizin Die Marktkapitalisierung von Moderna ist 2026 auf rund 90 Milliarden US-Dollar gestiegen - etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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