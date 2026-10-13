Die Vossloh-Aktie steht am heutigen Dienstag erneut unter Druck und verliert 4,3% auf 48,90 €. Damit notiert das Papier des Herstellers von Bahn- und Schienentechnik auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2025, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 36%. Auslöser sind skeptische Prognosen der Investmentbank Oddo BHF vor den Quartalszahlen. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer übertrieben oder droht noch mehr? Oddo BHF dämpft Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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