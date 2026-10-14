Walmart und Home Depot verfolgen unterschiedliche Geschäftsmodelle und bieten Anlegern entsprechend verschiedene Chancen. Während Walmart mit Umsatzwachstum, internationaler Präsenz und digitalen Geschäftsfeldern punktet, überzeugt Home Depot mit einer attraktiveren Dividendenrendite und einer niedrigeren Bewertung. Walmart wächst kontinuierlich, Home Depot bleibt saisonabhängig Die Umsatzentwicklung der vergangenen acht Quartale verdeutlicht den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de