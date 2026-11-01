© Foto: Lee Woodgate - Ikon ImagesEine Studie des US-Finanzwissenschaftlers Hendrik Bessembinder kommt zu dem Schluss, dass die Hälfte des in den letzten 100 Jahren an der US-Börse erwirtschafteten Vermögenszuwachses auf 46 Aktien entfällt.
Enthaltene Werte: US0028241000,US0258161092,US0231351067,US0378331005,US1912161007,US1667641005,US17275R1023,US46625H1005,US22160K1051,US6174464486,US02079K3059,US38141G1040,US4370761029,US4592001014,US4581401001,US4781601046,US5324571083,US5801351017,DE0006599905,US0605051046,US64110L1061,US67066G1040,US9497461015,US68389X1054,US7134481081,US02209S1033,US7427181091,CA7800871021,US91324P1021,US9291601097,US9311421039,US78378X1XXX,US36962GXXXX,US92826C8394,2455711,US0846707026,US88160R1014,US30303M1027,US00287Y1091,US69608A1088,US11135F1012,US75513E1010,ARDEUT110XXX,CA30191G1XXXDen vollständigen Artikel lesen