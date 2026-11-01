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ABBOTT LABORATORIES95,34+0,21 %
ABBVIE INC262,60-0,38 %
ALPHABET INC CL A252,400,00 %
ALTRIA GROUP INC69,74-0,17 %
AMAZON.COM INC215,00-0,09 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY284,80-0,32 %
APPLE INC309,00+0,05 %
BANK OF AMERICA CORPORATION44,655-0,47 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B485,05-0,27 %
BROADCOM INC293,75+0,29 %
CHEVRON CORPORATION210,50-0,26 %
CISCO SYSTEMS INC93,71+0,12 %
COCA-COLA COMPANY84,54+0,20 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION908,30+0,19 %
ELI LILLY AND COMPANY1.271,00+0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC800,400,00 %
HOME DEPOT INC295,60+0,15 %
INTEL CORPORATION58,52+0,05 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION231,30+0,19 %
JOHNSON & JOHNSON245,30+0,25 %
JPMORGAN CHASE & CO301,10-0,46 %
MCDONALDS CORPORATION231,40+0,13 %
MERCK KGAA151,30+0,67 %
META PLATFORMS INC551,10-0,02 %
MORGAN STANLEY165,40+0,24 %
NETFLIX INC55,65+0,09 %
NVIDIA CORPORATION183,60+0,02 %
ORACLE CORPORATION117,36+0,10 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC164,80-0,02 %
PEPSICO INC123,22+0,20 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY144,42-0,15 %
ROYAL BANK OF CANADA181,60-0,03 %
RTX CORPORATION178,45-0,11 %
TESLA INC358,150,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC363,40-0,27 %
VISA INC369,85-0,15 %
VULCAN MATERIALS COMPANY246,10-2,34 %
WALMART INC110,68-0,04 %
WELLS FARGO & COMPANY74,48-0,29 %
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