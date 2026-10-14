1,65 Milliarden Dollar für Schmerztherapien: Viatris kauft Biotech - während Mesoblast vor wichtigen Phase-III-Daten steht

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Der Pharmakonzern Viatris (ISIN: US92556V1061) setzt ein deutliches Zeichen im Markt für nicht opioidhaltige Schmerztherapien. Für 1,65 Milliarden US-Dollar will das Unternehmen den Biotechnologiespezialisten Pacira BioSciences (ISIN: US6951271005) übernehmen. Die am 8. Oktober angekündigte Transaktion soll Viatris zwei bereits vermarktete Schmerzmedikamente sichern und den Ausbau seines Geschäfts mit innovativen Arzneimitteln beschleunigen. Der Kauf zeigt, dass bereits etablierte Medikamente zur nicht opioidhaltigen Schmerzbehandlung für große Pharmakonzerne ein Milliardeninvestment rechtfertigen können.

36,50 Dollar je Aktie - Viatris setzt 1,65 Milliarden Dollar ein

Viatris bietet den Aktionären von Pacira 36,50 US-Dollar je Aktie in bar. Der vereinbarte Eigenkapitalwert beträgt damit rund 1,65 Milliarden Dollar. Beide Verwaltungsräte haben dem Vorhaben zugestimmt, der Abschluss wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen bis Ende 2026 erwartet. Für Viatris bedeutet die Übernahme eine strategische Erweiterung: Das Unternehmen, das traditionell stark im Geschäft mit Generika und etablierten Arzneimitteln vertreten ist, will seinen Anteil an innovativen, patentgeschützten Therapien ausbauen.

Zwei Medikamente mit fast 700 Millionen Dollar Jahresumsatz

Im Mittelpunkt stehen die beiden Pacira-Produkte Exparel und Zilretta. Exparel wird zur Behandlung akuter Schmerzen nach operativen Eingriffen eingesetzt und erzielte 2025 Nettoproduktumsätze von 575,1 Millionen Dollar. Zilretta, eine länger wirkende Injektion zur Behandlung von Schmerzen bei Kniearthrose, steuerte weitere 116,6 Millionen Dollar bei. Zusammen erwirtschafteten die beiden Präparate damit rund 691,7 Millionen Dollar. Viatris übernimmt folglich nicht nur eine Entwicklungspipeline, sondern zwei bereits kommerziell etablierte Arzneimittel. Zusätzlich will der Konzern deren internationale Vermarktungsmöglichkeiten prüfen und die Produkte mit seinem eigenen Entwicklungsprogramm für ein schnell wirkendes Meloxicam-Präparat ergänzen.

Warum die Schmerztherapie wieder Milliarden bewegt

Der Kauf verdeutlicht, dass die Suche nach zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten jenseits klassischer Opioide für die Pharmaindustrie wirtschaftlich relevant bleibt. Dabei handelt es sich keineswegs um einen einheitlichen Markt: Akute postoperative Schmerzen, Gelenkerkrankungen und chronische Rückenschmerzen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ursachen, Behandlungsziele und regulatorischen Anforderungen erheblich. Gemeinsam ist ihnen jedoch der Bedarf an wirksamen, gut verträglichen und möglichst langfristig einsetzbaren Therapieoptionen. Der Pacira-Deal zeigt, dass große Pharmaunternehmen bereit sind, erhebliche Summen für bereits etablierte Lösungen und ergänzende Entwicklungsprogramme einzusetzen. Ob sich daraus auch für neuartige Behandlungsansätze zusätzliche Chancen ergeben, hängt allerdings entscheidend von deren klinischen Ergebnissen ab.

Mesoblast untersucht einen anderen Ansatz gegen chronische Rückenschmerzen

Genau an diesem Punkt wird Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant. Das australische Biotechnologieunternehmen verfolgt mit rexlemestrocel-L einen anderen Ansatz als die Medikamente von Pacira. Statt einer klassischen schmerzlindernden Arzneimittelformulierung untersucht Mesoblast eine allogene Zelltherapie zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen, die mit degenerativen Veränderungen der Bandscheiben zusammenhängen. Das Präparat wird einmalig direkt in die betroffene Bandscheibe injiziert. Die laufende zulassungsrelevante Phase-III-Studie soll insbesondere zeigen, ob sich damit eine anhaltende Verringerung der Schmerzen erzielen lässt. Eine Zulassung für diese Anwendung liegt bislang nicht vor.

350 Patienten behandelt - Ergebnisse für Mitte 2027 erwartet

Im August meldete Mesoblast einen wichtigen operativen Meilenstein: In der Phase-III-Studie MSB-DR004 wurde die Behandlung von 350 Patienten abgeschlossen. Damit übertraf das Unternehmen seine ursprüngliche Mindestzielgröße von 300 Teilnehmern. Untersucht wird rexlemestrocel-L im Vergleich zu einer Scheininjektion. Der primäre Endpunkt konzentriert sich auf eine anhaltende Schmerzreduktion über zwölf Monate. Erste zentrale Studienergebnisse erwartet Mesoblast nach eigenen Angaben Mitte des Kalenderjahres 2027. Bis dahin bleibt offen, ob der experimentelle Therapieansatz die für eine mögliche Zulassung erforderlichen Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweise erbringen kann.

Mesoblast verfügt bereits über kommerzielle Erfahrung

Anders als viele Unternehmen mit einer ausschließlich experimentellen Pipeline hat Mesoblast den Übergang zur Arzneimittelvermarktung bereits mit einem anderen Produkt geschafft. Ryoncil ist in den USA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten ab zwei Monaten zugelassen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Präparat Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 120,3 Millionen Dollar, verglichen mit 17,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Diese Zahlen belegen den kommerziellen Start von Ryoncil, sind allerdings kein Nachweis dafür, dass auch rexlemestrocel-L erfolgreich entwickelt oder zugelassen werden kann.

Der nächste große Meilenstein liegt in den klinischen Daten

Die Verbindung zwischen dem Viatris-Deal und Mesoblast besteht somit nicht in einer direkten Geschäftsbeziehung oder identischen Produktkategorie. Vielmehr unterstreicht die Übernahme die strategische Bedeutung innovativer Schmerztherapien. Während Viatris mit Pacira auf bereits zugelassene und umsatzgenerierende Medikamente setzt, versucht Mesoblast, mit einer neuartigen Zelltherapie eine zusätzliche Behandlungsoption für eine andere Patientengruppe zu entwickeln. Ob daraus ein kommerziell relevantes Produkt entstehen kann, wird wesentlich von den bevorstehenden Phase-III-Ergebnissen, einer möglichen regulatorischen Zulassung und der späteren Erstattung durch Kostenträger abhängen.

Fazit

Mit der geplanten Pacira-Übernahme für 1,65 Milliarden Dollar macht Viatris deutlich, dass nicht opioidhaltige Schmerztherapien ein wichtiger Bestandteil seiner künftigen Wachstumsstrategie werden sollen. Für Mesoblast ist die Transaktion weder eine direkte Bestätigung der eigenen Technologie noch ein Hinweis auf eine mögliche Übernahme. Die Übernahme zeigt allerdings, welche Summen im Geschäft mit nicht opioidhaltigen Schmerztherapien bewegt werden. Ob Mesoblast mit seinem eigenständigen Ansatz langfristig ebenfalls einen kommerziellen Markt erschließen kann, werden zunächst die klinischen Daten entscheiden. Nach dem kommerziellen Start von Ryoncil könnte die nächste entscheidende Bewährungsprobe für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) bereits Mitte 2027 folgen, wenn die zentralen Phase-III-Daten zu rexlemestrocel-L erwartet werden.

Quellen:

Viatris - Viatris Agrees to Acquire Pacira BioSciences, Advancing Its Innovative Medicines Strategy and Becoming a Leader in Non-Opioid Pain Therapies, 08.10.2026

https://newsroom.viatris.com/2026-10-08-Viatris-Agrees-to-Acquire-Pacira-BioSciences,-Advancing-Its-Innovative-Medicines-Strategy-and-Becoming-a-Leader-in-Non-Opioid-Pain-Therapies

Reuters - Viatris bets on non-opioid pain drugs with $1.65 billion Pacira deal, 08.10.2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/viatris-acquire-pacira-biosciences-165-billion-deal-2026-10-08/

Pacira BioSciences - Pacira BioSciences Reports Fourth Quarter and Full-Year 2025 Financial Results, 2026

https://investor.pacira.com/news-releases/news-release-details/pacira-biosciences-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025

Mesoblast - Major Milestone Treatment Completed in P3 Trial for CLBP, 17.08.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27.08.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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