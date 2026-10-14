Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Gasmarkt - strategische Exit-Optionen in Prüfung, so könnte man die heutige Meldung aus München zusammenfassen. Und wieder scheint Mutares ein "glückliches Händchen" beim Einstieg bewiesen zu haben. ein klassisches Crave-Out Geschäft, das bereits nach einem knappen Jahr vor einem Teilexit stehen könnte. Sowohl bei Steyr Motors, wo man vor dem großen Defense-Hype günstig eingestiegen war, so scheint man auch das andere große Thema aktuell getroffen zu haben. Ähnlich wie beim erfolgreichen Exit von STEYR Motors profitiert das Portfoliounternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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