NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

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