Am Ende hat der 1. Kapitalmarkttag der Finexity Group im Frankfurter Tower185 am 13. Oktober 2026 beinahe fünf Stunden gedauert - und da ist das anschließende Get-together in der NFL Skybar im 47. Stockwerk des nahegelegenen nhow-Hotels noch gar nicht inkludiert. Tatsächlich hat Finexity-CEO Paul Huelsmann die Gelegenheit genutzt, um einmal das volle Programm des Anbieters von digitalen Kapitalmarktinfrastrukturen vorzustellen: Ausgangspunkt ist die in die Novilius Capital Partners eingebettete Beratung von Emittenten, Asset-Managern und Banken hinsichtlich tokenisierter Wertpapiere. Etwas flapsig ausgedrückt ist das der Investmentbanking-Arm von Finexity. Die dahinterstehende Technik der Tokenisierung, die Registerführung sowie den Handel und die Abwicklung wiederum ist Part der Tochter Nundara - also quasi die offizielle technologische und White-Label-Infrastruktur. Wo es sich anbietet, dockt Nundara an Spezialanbieter wie Cashlink an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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