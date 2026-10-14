Die Aktie von Cambria Gold Mines steht nach einem massiven Kursrückgang vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Seit dem Hoch von mehr als 2 CA$ Ende April hat der Titel über -60% an Wert verloren. Fundamental mehren sich allerdings die Signale für eine mögliche Trendwende: Das Unternehmen treibt den Neustart des Premier-Goldprojekts voran, meldet starke Bohrergebnisse und hat einen wichtigen Genehmigungsschritt für Red Mountain erreicht. Neustart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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