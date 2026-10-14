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WKN: 603919 | ISIN: DE0006039191 | Ticker-Symbol: TAV
Hamburg
14.10.26 | 08:16
1,530 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRADE & VALUE AG Chart 1 Jahr
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TRADE & VALUE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
14.10.2026 16:09 Uhr
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PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-09

DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-09

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-09

München, den 14.10.2026 (pta000/14.10.2026/15:34 UTC+2)

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 30. September 2026 auf 1,52 Euro / Aktie. Der NAV ist gegenüber dem Vormonat 0,05 Euro im Minus.

Im September 2026 verlor der Dax rund 1.059 Punkte.

Der September war ein ausgesprochen schlechter Börsenmonat. Neben den mehr als 4 Prozent, die der Dax verlor, sahen wir uns einer strategischen Problemlage gegenüber: Es war nicht absehbar, wohin die Marktkorrektur unsere Rüstungsaktien treiben würde. Zugleich sahen wir zahlreiche Signale dafür, dass Rüstung wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken wird. Wir haben uns daher entschlossen, die Volatilität (in unseren Positionen über 20 Prozent) schlicht auszusitzen.

Auch deshalb, weil sich die Geschäftszahlen der Rüstungsunternehmen ab dem dritten Quartal in die Richtung bewegen dürften, die mancher Marktteilnehmer bereits für das vergangene Jahr erwartet hatte. Festhalten können wir schon jetzt: Unsere Auswahl gehört zu jenen Werten, die nicht übermäßig unter der Verschiebung der Rüstungsnachfrage hin zu Drohnen gelitten haben. Das war so beabsichtigt.

Gestützt wird das Investment derzeit durch die weiterhin sichtbare Verschiebung der US-Interessen weg von Europa, hin zu Russland. Parallel dazu werden sich die Golfstaaten zunehmend Europa und der Ukraine zuwenden müssen (langfristige Entwicklung). In Erwartung weiterer Kämpfe am Golf und damit steigender Preise (kurzfristig), haben wir eine Position im Bereich Erdgas (USA) aufgebaut.

Unser Research zu Robotik (Edge Computing) und zum "Data Flywheel" haben wir zwar fortgeführt, wegen der Marktlage aber noch nicht nennenswert umgesetzt. Im KI-Bereich sehen wir derzeit vor allem eine gesunde Entwicklung: Investoren schrauben ihre Anforderungen an Neuinvestments hoch, was angesichts der Preissteigerungen folgerichtig ist. Der Markt funktioniert aus unserer Sicht also und wird auch künftig Chancen bieten.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

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Aussender:      Trade & Value AG 
           c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 
           80802 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Herack 
Tel.:         +49 89 54192534 
E-Mail:        herack@tav.ag 
Website:       www.tav.ag 
ISIN(s):       DE0006039191 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791984840454 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 09:34 ET (13:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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