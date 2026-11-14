DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-10

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2026-10

München, den 14. November 2026 (pta000/14.11.2026/17:56 UTC+1)

nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Oktober 2026 auf 1,52 Euro / Aktie. Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert.

Im Oktober 2026 legte der Dax rund 619 Punkte zu. Die Handelsspanne lag bei rund 1.233 Punkten.

Der Oktober war an den Börsen von zunehmender Unruhe geprägt, die sich zum Monatsende entlud und im November fortsetzte. Unter Druck gerieten vor allem Technologiewerte und Titel aus dem Bereich seltene Erden. Ausgeglichen wurde dies bei uns durch Gewinne im Trading. Zumindest im Oktober konnten sich zudem die Rüstungswerte von ihren vorangegangenen Rückschlägen erholen.

Gerade im Rüstungssektor zeigt sich nun, wie sich die Spreu vom Weizen trennt - und dass unsere Auswahl sehr gut gelungen ist. Ungeachtet der Kursschwankungen legten unsere Werte erfreuliche Quartalszahlen vor. Dennoch haben wir die Positionsgrößen hier reduziert, weil unser Risikomanagement sie an der Volatilität der Einzelwerte und der Branche ausrichtet.

Der November dürfte ein schwieriger Monat werden. Zum einen scheint sich der AI-Trade zu normalisieren, was sich zunächst in den Zinsen und in stark fallenden Kursen einzelner Werte niederschlug. Für gefährlicher halten wir zum anderen den sich ausweitenden Skandal um Nvidia. Aus unserer Sicht gibt es deutliche Hinweise darauf, dass es dabei zunehmend um Chip-Schmuggel nach China gehen wird. Schärfere Restriktionen könnten zumindest bei den Chipherstellern zu geringeren Umsatzzuwächsen führen. Zugleich liegt darin eine Chance für den Westen, da mehr Chips zur Verfügung stehen könnten, als bisher angenommen. Unsere Recherchen zu Rechenzentren zeigen zudem, dass es außerhalb der USA genügend Nachfrage gibt, um politische Rückschläge beim Bau in den USA auszugleichen.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Trade & Value AG c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 80802 München Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 89 54192534 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794675360428 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2026 11:56 ET (16:56 GMT)