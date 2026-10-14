Führender koreanischer Automobilzulieferer erzielt jährliche Einsparungen von 50 bei den Wartungskosten, eine verbesserte Reaktionsfähigkeit des Supports sowie langfristige Stabilität für seine stark angepassten SAP- und Oracle-Umgebungen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das Unternehmen für Software-Support und Agentic AI ERP sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass die langjährige Zusammenarbeit mit Pyung Hwa Holdings, einer führenden koreanischen Holdinggesellschaft für Automobilteile, weiterhin von Erfolg gekrönt ist.

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Years of Proven Results Drive Continued Partnership Between Pyung Hwa Holdings and Rimini Street

Durch die langjährige Betreuung der SAP-ECC-6- und Oracle-Datenbank-Umgebungen des Unternehmens hat Rimini Street Pyung Hwa Holdings, einem Zulieferer für große inländische Automobilhersteller und globale OEM-Lieferketten, dabei geholfen, die jährlichen Wartungskosten um 50 zu senken, die Reaktionszeiten des Kundendienstes zu verbessern und die mit unnötigen Upgrades verbundenen Kosten, Betriebsunterbrechungen und Risiken zu vermeiden.

Auch heute noch vertraut Pyung Hwa Holdings bei seinen hochgradig maßgeschneiderten SAP- und Oracle-Umgebungen auf Rimini Support und nennt eine verbesserte betriebliche Effizienz, Kostenoptimierung und langfristige IT-Flexibilität als wesentliche Ergebnisse dieser Partnerschaft.

"Die ersten drei Jahre mit Rimini Street haben sich als eine der besten Entscheidungen erwiesen, die wir getroffen haben, um unser Ziel der Steigerung der Rentabilität zu erreichen und unsere Fachkräfte für wertschöpfendere Initiativen freizusetzen", sagte Sangwook Lee, Director und Head of Information Strategy bei Pyung Hwa Holdings. "Die Servicequalität, der Wert dieser vertrauensvollen Partnerschaft und unser Vertrauen in die langfristige Stabilität unserer geschäftskritischen SAP- und Oracle-Datenbankumgebungen sind die Gründe, warum wir uns für weitere fünf Jahre für Rimini Street entschieden haben."

Zuverlässiger, hochwertiger Support für SAP- und Oracle-Datenbanken durch einen vertrauenswürdigen Partner

Pyung Hwa Holdings betreibt eine hochgradig angepasste SAP-ECC-6-Plattform für die Bereiche Produktionsplanung, Materialwirtschaft, Finanzen, Controlling und Personalwesen, wobei eine Oracle-Datenbank als zugrunde liegende Dateninfrastruktur dient. Die Umgebung ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung von 17 Tochtergesellschaften, darunter 12 inländische und fünf ausländische Tochtergesellschaften, weshalb Systemstabilität, reaktionsschneller Support und koreaspezifisches Fachwissen für den täglichen Betrieb von entscheidender Bedeutung sind.

Vor der Zusammenarbeit mit Rimini Street sah sich Pyung Hwa Holdings mit hohen jährlichen Wartungsgebühren und uneinheitlichen Supportleistungen konfrontiert. Das Unternehmen benötigte eine schnellere Problemlösung, fundierteres Fachwissen für seine maßgeschneiderten SAP- und Oracle-Umgebungen sowie praktische Beratung zu koreaspezifischen Anforderungen, einschließlich der Abwicklung der steuerlichen Jahresendabrechnung im Personalwesen.

Nachdem Pyung Hwa Holdings das Supportmodell für Drittanbietersoftware durch Gespräche mit bestehenden Rimini Street-Kunden in Korea validiert hatte, entschied sich das Unternehmen für eine Zusammenarbeit mit Rimini Street und profitierte von einem reaktionsschnellen Service, geringeren Wartungskosten sowie größerer Flexibilität, um IT-Fachkräfte und -Budget gezielt auf Transformationsprioritäten auszurichten.

Mit Rimini Street betreibt Pyung Hwa Holdings weiterhin stabile, in hohem Maße maßgeschneiderte SAP- und Oracle-Systeme nach einem eigenen, geschäftsorientierten Zeitplan, ohne in einen vom Anbieter vorgegebenen Upgrade- oder Migrationspfad gezwungen zu werden. Das Unternehmen kann die Lebensdauer und den Wert seiner aktuellen Unternehmenssysteme verlängern und gleichzeitig Kapital, IT-Ressourcen und den operativen Fokus für höherwertige Initiativen erhalten.

"Rimini Street hat uns dabei geholfen, uns vom Druck der Anbieter, Upgrades durchzuführen, zu befreien und IT-Strategien zu entwickeln, die auf unsere geschäftlichen Anforderungen und Betriebsumgebungen abgestimmt sind", sagte Lee.

Sparsamkeit und Stabilität schaffen Wachstumschancen

Durch die Senkung der Wartungskosten und die Steigerung der betrieblichen Flexibilität ist es Pyung Hwa Holdings gelungen, Ressourcen in die Bereiche intelligente Fertigung, fortschrittliche Datenanalyse und KI-gestütztes Qualitätsmanagement umzuschichten. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, schrittweise Funktionen wie KI-basierte vorausschauende Instandhaltung, digitale Zwillinge und Produktionsoptimierung einzuführen und gleichzeitig die F&E-Investitionen in Komponenten für Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrofahrzeuge auszuweiten.

"Die Erfahrungen von Pyung Hwa Holdings verdeutlichen den Mehrwert, den Unternehmen erzielen können, wenn sie einen Technologiepartner an ihrer Seite haben, der sich darauf konzentriert, messbare und aussagekräftige Geschäftsergebnisse für seine Kunden zu erzielen", sagte Hyungwook "Kevin" Kim, GVP und Regional General Manager für Korea bei Rimini Street. "Seit Jahren bieten wir Pyung Hwa Holdings die reaktionsschnelle Unterstützung, das fundierte Fachwissen und die Stabilität, die erforderlich sind, um den Wert ihrer Investitionen in SAP und Oracle zu maximieren. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das wir gewonnen haben, und auf die enge Beziehung, die wir gemeinsam weiter ausbauen können."

"Unsere Zusammenarbeit mit Rimini Street hat uns durch reaktionsschnellen Support, Systemstabilität und erhebliche Kosteneinsparungen stets einen messbaren Mehrwert gebracht", sagte Lee. "Mit einem Partner, der unser Umfeld und unsere geschäftlichen Prioritäten versteht, kann sich unser Team weiterhin auf Initiativen konzentrieren, die den langfristigen Geschäftserfolg vorantreiben."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Pyung Hwa Holdings mit Rimini Support Innovationen fördert.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; 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unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; 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Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

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