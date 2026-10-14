Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer für programmierbare Low-Power-Lösungen und Plattform-Firmware, sowie AMI, ein Unternehmen von Lattice, haben heute SCMP (Secure Control and Management Plane) vorgestellt, einen neuen Arbeitsbereich des Open Compute Project. SCMP wurde im Rahmen einer gemeinsamen Keynote auf dem OCP Global Summit 2026 vorgestellt und ist eine offene, herstellerneutrale Architektur für die sichere Steuerung, den sicheren Start und die sichere Verwaltung von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Sie gibt Betreibern von Rechenzentren mehr Sicherheit, dass komplexe KI-Systeme hersteller- und plattformübergreifend wie erwartet funktionieren bei geringerem Integrationsrisiko und größerer Wahlfreiheit. SCMP definiert, wie eine Kontrollinstanz Vertrauen von der "Silicon Root of Trust" über Rack und Pod aufbaut und aufrechterhält, und baut dabei auf bestehenden OCP-Initiativen und Industriestandards auf.

"Da KI-Infrastrukturen zunehmend auf autonomen Betrieb skalieren, werden die Verwaltungs- und Steuerungsebene zur Grundlage des Vertrauens. Diese Grundlage sollte offen und überprüfbar sein, und SCMP bietet der Branche eine gemeinsame Architektur, um dies zu erreichen vom Silizium über das Rack bis hin zum Netz. Wir freuen uns, diese Arbeit gemeinsam mit OCP und unseren Gründungsmitgliedern auf den Weg zu bringen, und laden die Branche ein, an der Definition mitzuwirken." Ford Tamer, CEO, Lattice Semiconductor

"Firmware steht im Zentrum des Steuerungspfads jedes Rechenzentrums, und AMI hat aus erster Hand erlebt, wo Fragmentierung die Sicherheit und Interoperabilität einschränkt. SCMP wandelt diese Erfahrung in eine offene Spezifikation um, die jeder Anbieter implementieren und jeder Betreiber oder Prüfer verifizieren kann. Wir leisten gemeinsam mit den anderen Gründungsmitgliedern einen Beitrag und freuen uns darauf, mit der OCP-Community zusammenzuarbeiten, um vertrauenswürdiges Management und Steuerung zum Goldstandard für KI-Infrastrukturen zu machen." Sanjoy Maity, SVP, AMI, ein Unternehmen von Lattice

"SCMP stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Förderung eines offenen, vertrauenswürdigen Infrastrukturmanagements für KI-Rechenzentren der nächsten Generation dar. Es ergänzt zudem die 'Chip-to-Grid'-Vision und die Mission von OCP, indem es die erforderlichen Open-Firmware-Designs (BMC und FPGAs) in Verbindung mit Open Hardware bereitstellt! OCP begrüßt diese Initiative von Lattice und AMI sowie aller anderen Gründungsunternehmen, die zum SCMP-Arbeitsbereich von OCP beitragen. Dies spiegelt unser gemeinsames Engagement für offene Zusammenarbeit, interoperable Standards und eine sicherere Grundlage für KI-taugliche Infrastruktur sowie die Entwicklung eines durchgängigen Computerkontinuums wider." George Tchaparian, CEO, Open Compute Project Foundation

Lücken in der Infrastrukturkontrolle schließen

Wie in der Keynote-Präsentation von Lattice und AMI auf dem OCP Global Summit 2026 dargelegt, sind heute noch mehrere Bereiche der Infrastrukturkontrolle nicht spezifiziert oder herstellerspezifisch und das zu einer Zeit, in der die Investitionsausgaben für KI in Rechenzentren 2027 voraussichtlich 1,2 Billionen US-Dollar erreichen werdeni. SCMP befasst sich mit den zentralen Herausforderungen bei der Vernetzung dieser Bereiche, darunter:

Beschleunigter "Shift Left": Der Systemstart über die Gerätegrenze hinaus ist nicht spezifiziert. SCMP definiert die Steuerungsinstanz und die Inbetriebnahmesequenz, die regeln, wie ein Rack hochgefahren, verifiziert und mit Firmware versorgt wird.

Der Systemstart über die Gerätegrenze hinaus ist nicht spezifiziert. SCMP definiert die Steuerungsinstanz und die Inbetriebnahmesequenz, die regeln, wie ein Rack hochgefahren, verifiziert und mit Firmware versorgt wird. Zunehmende Komplexität: Steuerungs- und Telemetrieschnittstellen variieren je nach Plattform und ODM. SCMP standardisiert die Schnittstelle der Steuerungsinstanz und ihr Delegationsmodell, sodass konforme Implementierungen austauschbar sind.

Steuerungs- und Telemetrieschnittstellen variieren je nach Plattform und ODM. SCMP standardisiert die Schnittstelle der Steuerungsinstanz und ihr Delegationsmodell, sodass konforme Implementierungen austauschbar sind. Verteilte Sicherheit: Die Attestierung endet an der Gerätegrenze. SCMP legt fest, wie sich Komponentenidentitäten auf Rack- und Pod-Ebene zu einer überprüfbaren Vertrauenskette zusammenfügen, und baut dabei auf Caliptra, DMTF SPDM und OCP S.A.F.E. auf

Die Attestierung endet an der Gerätegrenze. SCMP legt fest, wie sich Komponentenidentitäten auf Rack- und Pod-Ebene zu einer überprüfbaren Vertrauenskette zusammenfügen, und baut dabei auf Caliptra, DMTF SPDM und OCP S.A.F.E. auf Zukunftssichere Infrastruktur: Die Wiederherstellung nach einem fehlgeschlagenen "Trusted Boot", die Eigentumsübertragung und die Sperrung sind herstellerübergreifend nicht definiert. SCMP definiert diese Verfahren als offene, überprüfbare Schnittstellen und stellt so sicher, dass die Infrastruktur hersteller- und generationsübergreifend gesichert, wiederhergestellt und neu bereitgestellt werden kann.

SCMP startet mit AMD, AMI, Arm, ASPEED, Intel, Jabil, Lattice, Microsoft und NXP als Gründungsmitglieder, von denen jedes seine Kernkompetenzen und sein Fachwissen einbringt, um die Mission und den Erfolg des Arbeitsbereichs zu stärken.

"KI-Infrastruktur wird zunehmend auf Rack-Ebene konzipiert, wo Rechenleistung, Netzwerk, Sicherheit und Verwaltung als vertrauenswürdiges System zusammenwirken müssen. Durch SCMP bringt Arm sein Fachwissen in den Bereichen Rechenleistung, Sicherheit und Plattformen in die OCP-Community ein, um eine offene, interoperable Grundlage für vertrauenswürdige KI-Infrastruktur in großem Maßstab mitzugestalten." Eddie Ramirez, Vice President of Go-to-Market, Cloud AI, Arm

Werden Sie Teil von SCMP und gestalten Sie die offene Infrastrukturkontrolle mit

Angesichts des Bedarfs der Branche an einer offenen, überprüfbaren Grundlage für die Infrastrukturkontrolle hat OCP, dessen Community mehr als 400 Mitgliedsunternehmen umfasst, Lattice und AMI eingeladen, die Entwicklung von SCMP zu leiten. Der Arbeitsbereich startet im 4. Quartal 2026 mit Gründungsmitgliedern aus den Bereichen Halbleiter, Firmware, Fertigung und Betrieb und steht allen OCP-Teilnehmern offen, darunter Betreibern, Halbleiterlieferanten, ODMs und Systemintegratoren. Alle Beiträge erfolgen unter der OCP-Beitragslizenz. Interessierte Organisationen können sich an Lattice oder AMI wenden oder opencompute.org besuchen.

Weiterführende Ressourcen

Weitere Informationen zum OCP-Arbeitsbereich SCMP (Secure Control and Management Plane) finden Sie auf der OCP-Community-Webseite.

Weitere Informationen zur Teilnahme von Lattice und AMI am OCP Global Summit 2026 finden Sie auf der OCP-Veranstaltungswebseite.

Weitere Informationen zum OCP Global Summit finden Sie auf der Webseite des OCP Global Summit.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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i Morgan Stanley, Sept. 2026

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