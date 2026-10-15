Das Pentagon setzt auf Graphit: Graphite One expandiert Richtung Hightech - und Focus Graphite entwickelt die Materialien dafür

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Wer an Graphit denkt, denkt meist an Elektroautos. Doch der Rohstoff beschäftigt längst auch amerikanische Verteidigungsbehörden. Bereits 2023 erhielt Graphite One (ISIN: CA38871F1027) eine Förderung von 37,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seiner heimischen Graphitlieferkette. Hinzu kam ein Entwicklungsauftrag über 4,7 Millionen US-Dollar für einen graphit- und graphenbasierten Feuerlöschschaum.

Am 1. Oktober 2026 folgte ein neuer strategischer Schritt: Graphite One kündigte die Gründung von G1 Advanced Systems an. Die Sparte soll Anwendungen für Energie, Technologie, Verteidigung, nationale Sicherheit und Raumfahrt entwickeln.

Damit rückt eine Anlegerfrage in den Vordergrund: Welche Unternehmen können Graphit so verarbeiten, dass daraus ein qualifizierter Werkstoff für anspruchsvolle Industrien wird?

Verteidigung braucht mehr als Batterien

Der Auftrag der amerikanischen Defense Logistics Agency zeigt eine konkrete Anwendung außerhalb des Batteriemarktes. Gemeinsam mit Vorbeck Materials soll Graphite One einen Feuerlöschschaum als Alternative zu PFAS-haltigen Formulierungen entwickeln.

Die größere Förderung unterstützt dagegen den Aufbau einer amerikanischen Graphitlieferkette. Beide Programme belegen staatliches Interesse, verfolgen aber unterschiedliche Ziele.

G1 Advanced Systems soll nun zusätzliche Einsatzmöglichkeiten erschließen. Graphite One plant dafür, seine Graphitressource in Alaska mit nachgelagerter Materialherstellung in Ohio zu verbinden. Die neue Sparte erweitert diese Strategie; konkrete zusätzliche Kundenverträge oder Entwicklungsbudgets wurden in der Oktober-Mitteilung nicht genannt.

SGL Carbon zeigt den industriellen Maßstab

Dass Graphit bereits ein Hightechwerkstoff ist, zeigt SGL Carbon (ISIN: DE0007235301). Der deutsche Hersteller liefert Spezialgraphite für die Herstellung von Halbleiterkristallen und Graphitkomponenten für die Silizium- und Siliziumkarbid-Epitaxie.

Dabei müssen Materialien hohe Temperaturen und anspruchsvolle Prozessbedingungen aushalten. Reinheit, mechanische Eigenschaften und Beschichtungen entscheiden über ihre Eignung.

Für Graphitentwickler liegt darin eine wichtige wirtschaftliche Perspektive: Der Zugang zu solchen Märkten hängt von Verarbeitungskompetenz und reproduzierbarer Qualität ab. Eine große Lagerstätte allein genügt nicht. Zudem sind Naturgraphit, synthetischer Graphit und Graphen keine beliebig austauschbaren Produkte.

Focus Graphite setzt auf extreme Reinheit

An dieser Schnittstelle positioniert sich Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743). Das kanadische Unternehmen entwickelt seine Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca und arbeitet zugleich an der Verarbeitung zu höherwertigen Materialien.

Im Dezember 2025 meldete Focus für gereinigtes Lac-Knife-Material eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Die äquivalente Borkonzentration lag bei 2,03 ppm. Diese Kennzahl ist für nukleare Anwendungen relevant, weil bestimmte Verunreinigungen Neutronen absorbieren.

Nach Unternehmensangaben wurde das Ergebnis durch elektrothermische Reinigung ohne Halogengase oder Säuren erzielt. Focus sieht damit Möglichkeiten für anspruchsvolle Graphen-, Elektronik- und Nuklearanwendungen. Die Qualifizierung fertiger Reaktorbauteile ist durch diese Messwerte jedoch nicht nachgewiesen.

Die Weiterentwicklung erhält konkrete Unterstützung: Im Dezember 2025 schloss Focus mit Natural Resources Canada eine Vereinbarung über bis zu rund 14,1 Millionen kanadische Dollar an nicht rückzahlbarer Förderung.

Im März 2026 meldete das Unternehmen den Start der Pilotverarbeitung einer sechs Tonnen schweren Erzprobe. Ziel waren rund 500 Kilogramm Konzentrat für Reinigungstests, Reaktorentwicklung und Produktvalidierung.

Militärische Erfahrung ergänzt die Technologie

Im April 2026 berief Focus General a. D. Wayne Eyre in seinen Beirat. Eyre war von 2021 bis 2024 Chef des kanadischen Verteidigungsstabs.

Er soll zu Verteidigungsanwendungen von Graphit beraten und den Austausch mit verbündeten sowie NATO-orientierten Partnern unterstützen. Das ergänzt die technische Arbeit um militärstrategische Erfahrung. Ein Verteidigungslieferauftrag ist damit nicht verbunden.

Fazit

Graphit eröffnet eine Investmentgeschichte, die deutlich über Elektroautos hinausgeht. Die Pentagon-Programme zeigen konkretes Interesse an heimischen Lieferketten und neuen Anwendungen. SGL Carbon demonstriert, dass anspruchsvolle Graphitwerkstoffe bereits zur industriellen Realität der Halbleiterfertigung gehören.

Graphite One erweitert seine geplante Lieferkette um eine organisatorische Plattform für zusätzliche Technologiemärkte. Focus verfolgt einen eigenen Weg über hohe Reinheit, Verarbeitungstechnologie und öffentlich geförderte Entwicklung. Zwischen beiden Unternehmen ist damit keine Lieferbeziehung belegt; sie stehen für unterschiedliche Ansätze innerhalb desselben strategischen Themas.

Für Focus müssen aus technischen Ergebnissen reproduzierbare Produkte und wirtschaftlich tragfähige Prozesse werden. Entscheidend sind weitere Skalierungsschritte, Verarbeitungskosten, Kundenqualifizierung und verbindliche Abnahmevereinbarungen. Auch Genehmigungen und Finanzierung der Bergbauprojekte bleiben wesentlich. Anleger sollten deshalb industrielle Fortschritte stärker gewichten als allgemeine Aussagen über Verteidigungsbedarf. Die Chance liegt dort, wo sichere Rohstoffversorgung und nachgewiesene Materialleistung zusammenkommen: Wer Hightechindustrien beliefern will, muss aus Graphit einen verlässlich verfügbaren Spezialwerkstoff machen.

Quelle:

https://www.prnewswire.com/news-releases/graphite-one-announces-creation-of-g1-advanced-systems-division-and-marketing-campaign-update-302895561.html www.prnewswire.com

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-awarded-37-5-million-department-of-defense-grant-under-the-defense-production-act/ www.graphiteoneinc.com

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-awarded-us4-7-million-contract-by-u-s-department-of-defenses-defense-logistics-agency-to-develop-graphite-based-foam-fire-suppressant/ www.graphiteoneinc.com

https://www.sglcarbon.com/en/markets-solutions/applications/semiconductor-crystal-growth/

https://www.sglcarbon.com/en/markets-solutions/applications/silicon-and-sic-epitaxy/ www.sglcarbon.com

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/ focusgraphite.com

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-officially-commences-government-supported-thermal-purification-project-to-establish-dual-use-graphite-production-in-canada/ focusgraphite.com

https://focusgraphite.com/focus-graphite-appoints-former-chief-of-the-defence-staff-general-wayne-eyre-to-advisory-board/

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