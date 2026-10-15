© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEDer Kospi bricht zeitweise um 8 % ein, die Börse setzt den Handel aus. Samsung und SK Hynix stürzen ab. Anleger fürchten höhere US-Zinsen und zweifeln an der Finanzierung des KI-Booms. Ein Warnsignal kommt aus den USA.
Enthaltene Werte: US4581401001,JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,US8740391003,JP3122400009,US3159128XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,US21873S1087,USU2069EAXXXDen vollständigen Artikel lesen
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