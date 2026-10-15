PARIS, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem Mondial de l'Auto 2026 seine Fortschritte bei Antriebstechnologien, Batteriesicherheit und intelligenten Fahrerassistenzsystemen. Mit BlueCore Ultra Hybrid, Golden Shield Battery und SDA Pilot stellt das Unternehmen die Technologien vor, die seinen Ansatz für eine elektrifizierte Mobilität prägen. Aufbauend auf seiner langjährigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in Europa und kontinuierlichen Innovationsbemühungen verfolgt Changan das Ziel, effiziente Antriebe, intuitive Bediensysteme und umfassende Sicherheitslösungen nahtlos in den Alltag zu integrieren. Die Technologien sind dabei auf die tatsächlichen Bedürfnisse europäischer Autofahrer abgestimmt.

Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden. Batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Hybride bieten passende Lösungen für unterschiedliche Fahrstrecken und Ladebedingungen. Sicherheitstechnologien für Batterien und deren kontinuierliche Überwachung schaffen Vertrauen im Alltag. Zugleich eröffnet die Forschung an Fahrassistenzsystemen neue Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Fahrern und ihren Fahrzeugen intuitiver und natürlicher zu gestalten. Von Technologien, die bereits in den ausgestellten Modellen zum Einsatz kommen, bis hin zu intelligenten Funktionen, die künftig auch in Europa eingeführt werden könnten: Mit langfristigen Investitionen setzt Changan seine Strategie "In Europe, For Europe" in die Praxis um. So erhalten Kunden mehr Sicherheit bei der Wahl ihrer Mobilitätslösung und können ihre Fahrten entspannter genießen.

Der CS55 BlueCore HEV, der erstmals außerhalb Chinas vorgestellt wird, veranschaulicht die Hybridtechnologie von CHANGAN. Seine HEV-Architektur der nächsten Generation vereint Verbrennungsmotor, Elektroantrieb, Hochvoltbatterie und intelligente Steuerungselektronik zu einem hocheffizienten Gesamtsystem. Ein adaptives Energiemanagement und eine cloudbasierte Routenplanung stimmen den Einsatz von Kraftstoff und Strom aufeinander ab, um die Effizienz auf jeder Strecke zu maximieren.

Im dichten Stadtverkehr mit häufigem Anhalten und Anfahren nutzt das System vorrangig den Elektroantrieb. Das ermöglicht ein spontanes Ansprechverhalten sowie eine ruhige und leise Fahrt. Bei höheren Geschwindigkeiten reduziert der effiziente direkte Antrieb durch den Verbrennungsmotor die Energieumwandlungsverluste. Bei Bedarf unterstützt der Elektromotor den Antrieb zusätzlich. Durch dieses Zusammenspiel genießen Fahrer maximale Effizienz bei hohem Fahrkomfort: Die Leistungsabgabe passt sich sowohl den Anforderungen des täglichen Berufsverkehrs als auch längeren Wochenendfahrten an.

Die ausgestellten Plug-in-Hybridmodelle bieten flexible Antriebslösungen für unterschiedlich lange Strecken. Im Stadtverkehr können Fahrer elektrisch unterwegs sein und auf längeren Strecken von der Reichweite des Hybridantriebs profitieren. Lade- und Tankstopps lassen sich dadurch flexibel planen - für mehr Komfort im Alltag und bei Familienreisen.

Vertrauen in elektrifizierte Mobilität setzt eine sichere Batterietechnologie voraus. Die Golden-Shield-Battery-Technologie von Changan ist auf eine lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und Effizienz sowie kurze Ladezeiten ausgelegt. Das digitale Batteriemanagementsystem iBC überwacht die Batterie rund um die Uhr und trägt so zu ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb bei. Für die Fahrzeughalter bedeutet diese kontinuierliche Überwachung ein hohes Maß an Sicherheit auf jeder Fahrt.

Die Golden-Shield-Battery-Technologie kommt im CHANGAN NEVO Q05 sowie in der gesamten Modellpalette von CHANGAN DEEPAL zum Einsatz. Sie kombiniert Batteriezellen von CATL mit fortlaufenden Sicherheitsprüfungen und einer kontinuierlichen Überwachung des Batteriezustands im laufenden Betrieb. Von der Auswahl der Batteriezellen bis zur Überwachung während des Betriebs verfolgt Changan einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz, der auf die Erwartungen europäischer Kunden an die Zuverlässigkeit von Batterien abgestimmt ist und zu einem sicheren Fahrerlebnis beitragen soll.

Seine Fortschritte im Bereich intelligenter Fahrassistenz stellte Changan bereits am 4. September 2026 bei der offiziellen Premiere des SDA Pilot in Chongqing vor. Das System basiert auf einer End-to-End-Architektur, die ein Vision-Language-Action-Modell mit einem Weltmodell kombiniert. Das Training mit mehr als 20 Millionen Videosequenzen hochwertiger menschlicher Fahrdaten verbessert das Verständnis komplexer Verkehrssituationen und die Entscheidungsfähigkeit des Systems. Dank der Möglichkeit zur Interaktion in natürlicher Sprache können Fahrer ihre Absichten per Sprachbefehl mitteilen. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Assistenzsystem intuitiver.

Diese Funktionen werden durch eine konsequent auf Sicherheit ausgelegte Systemarchitektur und umfangreiche Validierungstests unterstützt. Der SDA Pilot verfügt in sieben zentralen Systembereichen über eine gemäß den Anforderungen an Level 3 ausgelegte doppelte Redundanz: Wahrnehmung, Entscheidungsfindung, Lenkung, Bremsen, Kommunikation, Stromversorgung und Mensch-Maschine-Interaktion. Das Simulationstraining umfasst auch Extremsituationen wie Reifenplatzer, Starkregen und das plötzliche Einscheren anderer Fahrzeuge. Mit diesen Investitionen verfolgt Changan ein klares Ziel: Fahrerassistenzsysteme intuitiver und zuverlässiger zu gestalten. Dazu verbindet das System sein Verständnis der Verkehrssituation mit der Fähigkeit, auf die Absichten des Fahrers einzugehen - für ein natürlicheres Fahrerlebnis.

Der SDA Pilot bietet vielversprechendes Potenzial für einen künftigen Einsatz in Europa. Unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Rechtsvorschriften und behördlichen Genehmigungen plant Changan, die Technologie gezielt an die europäischen Straßenverhältnisse anzupassen und zu validieren, um Kunden in Europa mehr Komfort und Entlastung im Fahralltag zu bieten. Der SDA Pilot ist ein Fahrerassistenzsystem; der Fahrer muss daher stets aufmerksam bleiben und die Kontrolle über das Fahrzeug behalten.

"Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke. Wir bauen unsere Präsenz in Forschung und Entwicklung aus, entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen weiter und übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft", sagt Zhao Fei, General Manager der Changan Group und Präsident von Changan Automobile.

Für Changan bedeutet "In Europe, For Europe", die örtlichen Straßenverhältnisse, Fahrgewohnheiten und Mobilitätsbedürfnisse kontinuierlich besser zu verstehen und diese Erkenntnisse durch Forschung, Anpassung und Validierung in konkrete Kundenerlebnisse umzusetzen. Kunden dabei zu unterstützen, sich mit größerer Zuversicht für elektrifizierte Mobilität zu entscheiden und jede Fahrt entspannter zu genießen, ist das gemeinsame Ziel dieser Technologieinvestitionen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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