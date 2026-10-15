Zürich - Neue Studienergebnisse von TrendAI zeigen: KI-Sicherheitsvorfälle im ersten Halbjahr 2026 entstehen selten durch Angriffe auf Modelle selbst. Sie entstehen durch bekannte Schwachstellen - unauthentifizierte Zugänge, ungepatchte Software, schwaches Secret-Management, missbrauchtes Vertrauen - die sich im Tempo von KI-Systemen schneller verbreiten als je zuvor. Der Bericht Aftershocks: The Hidden Cost of Speed at Scale - 1H 2026 State of AI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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