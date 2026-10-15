Geotechnische Untersuchungen und Detailplanung für die Zufahrtsstraße des Projekts schreiten voran, während Focus die Planung der kritischen Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt

Ottawa, Ontario / (15. Oktober 2026) / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es Construction & Expertise PG ("PG") beauftragt hat, geotechnische Untersuchungen und die Detailplanung für die geplante ganzjährig nutzbare Zufahrtsstraße zu seinem Flaggschiff-Graphitprojekt Lac Knife ("Lac Knife" oder das "Projekt") in Québec voranzutreiben.

Die Beauftragung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Baureife dar und ist Teil einer umfassenderen Infrastrukturinitiative, die durch kombinierte nicht verwässernde Fördermittel des Bundes und der Provinz in Höhe von bis zu C$1.932.750 unterstützt wird. Darin enthalten sind neu genehmigte, nicht rückzahlbare Finanzhilfen von bis zu C$554.050 von der Société du Plan Nord ("SPN"), die 50 % der förderfähigen Kosten für Planung und Entwicklung der Zufahrtsstraße im Rahmen ihres Northern Infrastructure Fund in Support of the Mining Sector (Enveloppe nordique d'infrastructures en appui au secteur minier) entsprechen, sowie die bereits angekündigte Unterstützung von bis zu C$1.378.700 von Natural Resources Canada ("NRCan") über dessen First and Last Mile Fund ("FLMF"). Der Beitrag der Provinz ist ausschließlich für die Zufahrtsstraße bestimmt, während die Bundesförderung die Planung vor Baubeginn sowohl für die Straße als auch für die elektrische Infrastruktur unterstützt, die erforderlich ist, um Lac Knife an das Stromnetz von Hydro-Québec anzuschließen.

Zusammen helfen diese sich ergänzenden Investitionen dabei, die für die Entwicklung von Lac Knife erforderliche Verkehrs- und Energieinfrastruktur voranzutreiben, während das Unternehmen gleichzeitig Kapital für seine umfassendere Projektentwicklungs- und Strategie für fortschrittliche Materialien bewahren kann.

Zufahrtsstraße von Lac Knife wird in Richtung Baureife vorangetrieben

Die geplante ganzjährig nutzbare Schotterzufahrtsstraße wird den Standort des Lac-Knife-Projekts mit dem Highway 389 verbinden und einen zuverlässigen ganzjährigen Zugang ermöglichen, um den zukünftigen Bau der Mine, den Transport von Personal, die Mobilisierung von Ausrüstung und den späteren Transport von Graphitkonzentrat zu unterstützen. Das Mandat von PG umfasst geotechnische und geophysikalische Untersuchungen, die Charakterisierung des Untergrunds, die Bewertung von Baumaterialien sowie technische Arbeiten, die erforderlich sind, um die Planung einer baureifen Zufahrtsstraße voranzutreiben. Zu den wichtigsten Arbeitsergebnissen werden vorläufige und endgültige technische Zeichnungen, technische Spezifikationen, ein Leistungsverzeichnis, detaillierte Kostenschätzungen, ein Bauzeitplan sowie Ausschreibungsunterlagen zur Unterstützung der zukünftigen Bauplanung und Beschaffung gehören.

Das Programm umfasst:

Rund elf (11) Kilometer geophysikalische Untersuchungen mittels seismischer Refraktion und Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW), einschließlich der zugehörigen Datenverarbeitung, Interpretation und technischen Berichterstattung.

Rund sechzig (60) geotechnische Testgruben entlang des geplanten Straßenkorridors, um die Untergrundbedingungen zu charakterisieren, Boden- und Fundamenteigenschaften zu bewerten und Anforderungen für die Straßenplanung abzuleiten.

Erkundung und Probenahme potenzieller Quellen für Schütt- und Füllmaterial, unterstützt durch Labortests von Untergrundböden und Baumaterialien zur Bewertung ihrer Eignung für den Straßenbau.

Gezielte geotechnische Bohrungen an kritischen Stellen entlang des geplanten Straßenkorridors, sofern dies aufgrund der Ergebnisse der Felduntersuchungen erforderlich ist und vorbehaltlich zusätzlicher Genehmigungen.

Hochauflösende, drohnenbasierte topografische Vermessungen des geplanten Straßenkorridors und etwaiger geänderter Trassenführungen zur Unterstützung der endgültigen technischen Planung und zukünftigen Bauplanung.

Erstellung geotechnischer Profile, Empfehlungen für den Straßenaufbau und zugehöriger technischer Berichte zur Unterstützung der detaillierten Straßen- und Entwässerungsplanung.

Das Felduntersuchungsprogramm ist bereits erheblich vorangeschritten und liefert wichtige technische Daten, um die technischen Planungen zu verfeinern, die Bauanforderungen zu optimieren und die nächste Phase der Projektentwicklung zu unterstützen.

"Infrastruktur ist das, was eine Mineralressource in einen strategischen Vermögenswert verwandelt", sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. "Da PG die für unsere Zufahrtsstraße erforderlichen technischen Arbeiten vorantreibt, übersetzen wir die Projektplanung in konkrete Schritte in Richtung Baureife. Die Unterstützung der Regierungen von Québec und Kanada ermöglicht es uns, diese wesentliche Infrastruktur voranzutreiben und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz bei Kapitalallokation und Projektentwicklung beizubehalten."

Die koordinierte Weiterentwicklung der Planung von Straßenzugang und Netzanbindung soll die Entwicklungsreife von Lac Knife stärken, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Infrastruktur reduzieren und die technische Grundlage für den zukünftigen Bau schaffen.

"Die Unterstützung zweier Regierungsebenen für sich ergänzende Infrastrukturinitiativen unterstreicht die strategische Bedeutung der Weiterentwicklung von Lac Knife", sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development von Focus Graphite. "Wir beseitigen systematisch Hindernisse für die Entwicklung, reduzieren Risiken und stärken die Investmentthese von Lac Knife, während wir nicht verwässernde Fördermittel nutzen, um die Verwässerung der Aktionäre zu minimieren."

Verantwortungsvolle Infrastrukturentwicklung

Das Lac-Knife-Projekt befindet sich auf Nitassinan, dem angestammten Land von Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam ("ITUM"). Focus pflegt seit Abschluss einer Pre-Development-Vereinbarung im Jahr 2014 eine kooperative Beziehung zu ITUM und treibt die Projektplanung weiterhin in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft voran.

Die Infrastrukturstrategie des Unternehmens priorisiert, wo immer praktikabel, die Nutzung bestehender Verkehrskorridore mit dem Ziel, neue Umwelteingriffe zu minimieren und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Projektentwicklung zu unterstützen.

Die geplante Zufahrtsstraße und der Stromanschluss sind grundlegende Bestandteile der langfristigen Entwicklungsstrategie von Lac Knife. Gemeinsam sollen sie einen zuverlässigen ganzjährigen Zugang schaffen und den Übergang zu einem an das Stromnetz angeschlossenen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb unterstützen.

Lac Knife beherbergt eine der hochgradigsten Naturgraphitlagerstätten Nordamerikas und bildet die vorgelagerte Grundlage der Strategie von Focus Graphite zum Aufbau einer integrierten Plattform für fortschrittliche Graphitmaterialien, die Lieferketten für Batterien, Verteidigung, Kernenergie und fortschrittliche Fertigung bedient.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Inhalte wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Construction & Expertise PG

Construction & Expertise PG Inc. (PG) ist ein integriertes Ingenieur-, Bau- und Industrieinstandhaltungsunternehmen, das die Bergbau- und Industriesektoren in Québec sowie Newfoundland and Labrador bedient. PG wurde 2006 gegründet und ist auf mehr als 400 Mitarbeiter angewachsen. Das Unternehmen verfügt über ein permanentes Ingenieurbüro und Labor in Wabush, das die umliegende Bergbauregion unterstützt. Der Ansatz von PG geht über traditionelle Beratung und Auftragsarbeiten hinaus. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass erfolgreiche Bergbauprojekte auf starken Beziehungen, vertrauensvollen Partnerschaften, sicherer Umsetzung und qualitativ hochwertiger Arbeit beruhen. Durch die Bündelung von Ingenieurleistungen, technischen Dienstleistungen und Baukapazitäten innerhalb einer Organisation arbeitet PG als langfristiger regionaler Partner an der Seite seiner Kunden - von der Projektentwicklung und technischen Untersuchung bis hin zu Bau und Betrieb.

Weitere Informationen über Construction & Expertise PG Inc. finden Sie unter:

https://pgconstruction.ca/en

Über Focus Graphite Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tetepisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere unter anderem zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich: der Beauftragung von Construction & Expertise PG und des erwarteten Abschlusses seiner geotechnischen Untersuchungen, geophysikalischen Untersuchungen, Untergrundcharakterisierung, technischen Studien und detaillierten Straßen- und Entwässerungsplanungen; des erwarteten Erhalts und der Verwendung von Fördermitteln der Société du Plan Nord und des First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada; sowie des Abschlusses von Planungs-, technischen, umweltbezogenen, trassenoptimierenden, genehmigungsbezogenen und gestalterischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der geplanten ganzjährig nutzbaren Zufahrtsstraße und dem Stromanschluss an Hydro-Québec.

Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören außerdem die Weiterentwicklung des Graphitprojekts Lac Knife in Richtung Genehmigung, Baureife und zukünftiger Entwicklung; die erwarteten Vorteile der geplanten Zufahrtsstraße und der damit verbundenen Infrastrukturplanung, einschließlich verbessertem ganzjährigem Zugang, höherer Projektreife, reduziertem infrastrukturell bedingtem Entwicklungsrisiko sowie Unterstützung des zukünftigen Baus und Betriebs der Mine; und die fortgesetzte Zusammenarbeit des Unternehmens mit Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), einschließlich Projektplanungsaktivitäten und der geplanten Nutzung bestehender Verkehrskorridore, wo immer dies praktikabel ist. Weitere zukunftsgerichtete Informationen umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der geltenden Fördervereinbarungen zu erfüllen und den vollständigen Betrag der zugesagten staatlichen Unterstützung zu erhalten; den Zeitpunkt und Ausgang regulatorischer Genehmigungen, Genehmigungsverfahren und zukünftiger Entwicklungsentscheidungen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen, staatliche Unterstützung, strategische Partnerschaften und Abnahmevereinbarungen zu sichern; den zukünftigen Bau, die Entwicklung und den Betrieb des Graphitprojekts Lac Knife; sowie die Strategie des Unternehmens, eine integrierte Plattform für fortschrittliche Graphitmaterialien aufzubauen, die Lieferketten für Batteriematerialien, Verteidigung, Kernenergie und fortschrittliche Fertigung in Nordamerika und verbündeten Märkten bedient.

Der Abschluss der Detailplanung und der endgültigen Infrastrukturentwürfe stellt keine Genehmigung für den Beginn von Bauarbeiten dar. Diese bleiben von den geltenden Genehmigungen, regulatorischen Zulassungen, Finanzierungsvereinbarungen und zukünftigen Entwicklungsentscheidungen abhängig. Das Unternehmen beabsichtigt, gegebenenfalls weitere Updates bereitzustellen, während das Projekt die nachfolgenden Phasen von Planung, Genehmigung, Finanzierung und Auftragsvergabe durchläuft.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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